"Shopping Queen": Schock-Motto für Kandidatinnen in Leipzig?

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Schock-Motto für Kandidatinnen in Leipzig? +++

7. November 2022

Schock-Motto für Kandidatinnen in Leipzig?

Neue Woche, neues Glück. "Shopping Queen" macht Halt in Leipzig und startet mit Kandidatin Franzi in die Woche. Die 27-Jährige begrüßt ihre Mitstreiterinnen zu Beginn in ihrer Wohnung, wo das Wochenmotto von Modedesigner Guido Maria Kretschmer verraten wird. Auf "Go Gothic! Zeige, dass der Gothic-Look noch lange nicht ausgestorben ist!" reagiert die Gruppe jedoch eher schockiert als begeistert. Kann die sportbegeisterte Franzi dennoch einen passenden Look kreieren?

Begleitet wird sie von ihrer Mutter Kamelia. Mut und Experimentierfreudigkeit sind beim Motto von Vorteil und so machen sich Mutter und Tochter auf die Suche. Den passenden Laden steuert Franzi dann auch direkt an. Wird sie das breite Angebot von dunkler Kleidung und verschiedenen Looks am Ende sogar überfordern? Welches Outfit sie ihren Konkurrentinnen auf dem Laufsteg präsentiert, ist zu sehen am Montag, 7. November um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

