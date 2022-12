"Shopping Queen": Teilnehmerin live vor Kamera verhaftet?

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Teilnehmerin live vor Kamera verhaftet? +++ Guido küsst Mutter von Teilnehmerin Nantia? +++ Kandidatin Jenny präsentiert ihre Rap-Künste +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

8. Dezember 2022

Teilnehmerin live vor Kamera verhaftet?

Donnerstag bei "Shopping Queen" in Nürnberg. Kandidatin Aylin steht in den Startlöchern, denn heute ist sie an der Reihe, um ihren Look zum Motto "Tierisch im Trend! Kreiere das perfekte Winteroutfit im angesagten Animal-Look!" zu shoppen. Die Studentin wird dabei begleitet von Kollegin und Freundin Sabine. Mit einer Körpergröße von 1,54 Metern hat es Aylin bei der Outfit-Suche nicht immer leicht. Auf der Jagd nach ihrem Animal-Look scheint dann jedoch das Budget zum Problem zu werden.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer sagt schon Aylins Verhaftung voraus, als diese fast den gesamten Alarm einer Boutique auslöst. Auf der Zielgeraden spielt dann die Zeit gegen Aylin, sodass für Make-up und Frisur nicht einmal zehn Minuten bleiben. Ob sie es in dieser Zeit schaffen wird ihren Look zu finalisieren, ist zu sehen am Donnerstag, 8. Dezember um 15 Uhr auf Vox.

7. Dezember 2022

Guido küsst Mutter von Teilnehmerin Nantia?

"Shopping Queen" ist noch immer zu Gast in Nürnberg und das bereits zum zehnten Mal. Unter dem Motto "Tierisch im Trend! Kreiere das perfekte Winteroutfit im angesagten Animal-Look!" geht es für die Kandidatinnen in dieser Woche im wahrsten Sinne des Wortes auf die Jagd nach dem perfekten Outfit. Nantia ist heute an der Reihe. Ihren Style beschreibt sie als anders, sie mag es bunt und ist ein großer Fan von Leoprint. Die 58-Jährige hat drei Kinder und Enkelkinder und wird heute von ihrer Mutter Uschi begleitet.

"Uschi, ich küsse dich!", kommentiert Modesigner Guido Maria Kretschmer Uschis Hilfe als Shopping-Begleitung und lädt sie kurzerhand dazu ein, selbst einmal als Teilnehmerin bei "Shopping Queen" an den Start zu gehen. Kandidatin Nantia arbeitet als Stil- und Imagecoach und macht beim Shoppen von ihrem modischen Geschickt Gebrauch. Wie ihr winterliches Teil im Animal-Print aussehen wird, ist zu sehen am Mittwoch, 7. Dezember um 15 Uhr auf Vox.

5. Dezember 2022

Kandidatin Jenny präsentiert ihre Rap-Künste

Neue Woche, neues Glück. "Shopping Queen" und Modedesigner Guido Maria Kretschmer sind zu Gast in Nürnberg. Das Motto dieser Woche lautet "Tierisch im Trend! Kreiere das perfekte Winteroutfit im angesagten Animal-Look!" Die erste Kandidatin ist heute zeitgleich die jüngste der Woche: Jenny ist 25 Jahre alt und großer Fan von Deutschrap. Das stellt sie unter Beweis, als sie im Shopping-Bus auf dem Weg in die Nürnberger Innenstadt eine spontane Rap-Einlage bietet. Begleitet wird sie heute von ihrer Mutter.

Bei einem solch tierischen Wochenmotto bleibt den Kandidatinnen die Qual der Wahl: Welcher Animal Print soll es werden? Auch Jenny steht vor der Entscheidung, ob ihr It-Piece den Look von Reptilien, Raubtieren oder Huftieren tragen soll. Obwohl sie fast ihr gesamtes Outfit in einem Laden findet wird es am Ende noch einmal knapp mit der Zeit – für Haare und Make-up bleiben ihr lediglich zwei Minuten. Ob sie es schaffen wird, ihren Look in dieser Zeit zu vollenden, ist zu sehen am Montag, 5. Dezember um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen, die ihr Shopping-Können unter Beweis stellen möchten. Wir bieten: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um deinen Look zum Wochenmotto zu shoppen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag alle Looks der Kandidat:innen bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

