"Shopping Queen": Verführerisches Motto bei Mutter-Tochter-Spezial

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Verführerisches Motto bei Mutter-Tochter-Spezial +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

12. Dezember 2022

Verführerisches Motto bei Mutter-Tochter-Spezial

Eine ganz besondere Woche steht uns bevor, denn "Shopping Queen" in Stuttgart wartet mit einem sinnlichen Motto zum Mutter-Tochter-Spezial auf die Teilnehmerinnen. Fünf Töchter treten mit ihren Müttern zu "Doppelt unwiderstehlich! Zeigt, dass ein sinnliches Outfit keine Altersgrenze hat" gegeneinander an. Den Anfang machen die Oldtimer-Liebhaberinnen Patty, 26 Jahre und Katty, 46 Jahre alt. Insgesamt stehen jedem Duo in dieser Woche 1000 Euro zur Verfügung, die frei nach Belieben aufgeteilt werden dürfen. Geshoppt werden müssen beide Outfits jedoch trotzdem in den vorgegebenen vier Stunden.

Die gebürtige Tschechin Katty macht sich mit Tochter Patty auf die Suche nach dem perfekten Look, der bei diesem Motto zeigen soll, dass Frauen in jedem Alter sinnlich, aufregend und unwiderstehlich sein können. Werden die Montags-Kandidatinnen dabei auf einen Partnerlook setzen? Beim Friseur kommt dann sogar die Schere zum Einsatz, um den endgültigen Look abzurunden. Wie sich Patty und Katty schlagen und wie ihr finales sinnliches Outfit aussehen wird, ist zu sehen am Montag, 12. Dezember um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen, die ihr Shopping-Können unter Beweis stellen möchten. Wir bieten: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um deinen Look zum Wochenmotto zu shoppen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag alle Looks der Kandidat:innen bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

