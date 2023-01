Wiedersehen unter Kandidatinnen in Saarbrücken

"Shopping Queen" Wiedersehen unter Kandidatinnen in Saarbrücken

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Wiedersehen unter Kandidatinnen in Saarbrücken +++

"Shopping Queen" 2023: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

16. Januar 2023

Wiedersehen unter Kandidatinnen in Saarbrücken

Neue Woche, neues Glück. "Shopping Queen" ist zu Gast im Saarland, genau genommen in Saarbrücken. Dort ist eine quirlige Gruppe bereit für die Bekanntgabe des Mottos. Und direkt zu Beginn wartet eine dicke Überraschung auf die Teilnehmerinnen, denn zwei Kandidatinnen kennen sich bereits – und zwar vom Tanzen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer lüftet das Geheimnis der Woche: Zu "Warum ums Herz! Style dich mit einem neuen Winterkleid!" wird in Saarbrücken geshoppt.

Den Anfang macht die jüngste Kandidatin dieser Woche. Artica ist 20 Jahre alt, Psychologiestudentin und wird heute von ihrem Freund David begleitet. Gemeinsam stehen sie schnell vor einem Problem, denn die Kleider in den von ihnen angesteuerten Boutiquen sind alles, aber leider nicht dick genug, um als Winterkleid betitelt zu werden. Ob Artica schlussendlich ein passendes Kleid findet, ist zu sehen am Montag, 16. Januar um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen, die ihr Shopping-Können unter Beweis stellen möchten. Wir bieten: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um deinen Look zum Wochenmotto zu shoppen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag alle Looks der Kandidat:innen bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

Guido