von Lena Benzrath Knallig, wandelbar und immer ein Ausrufezeichen: Kaum eine Farbe drückt so viel Stärke aus wie Pink. Die besten Stylingideen für alle, die sich modisch gern mal aus dem Fenster lehnen.

Zeit für Farbe

Hosenazug – Was kann das?

Kraftkombi Wie seine Farbe steht der Hosenanzug für Emanzipation. Yeah!

Weichmacher Schwarze Schuhe wären hier zu hart. Braun wirkt soft – wie das Teddyfell.

Rosige Basis Bei so einem cleanen Look darf es trotz Pink gern viel Schmuck sein.

Blazer aus Viskose und Schurwolle, ca. 500 Euro, passende Hose, ca. 350 Euro, Schmuck, alles von Malaikaraiss. Fake-Fur-Slipper: Aeyde. © PR

Accessoires – Was muss ich mir merken?

Zaubertrick Farblich abgestimmte Schuhe schummeln die Beine optisch länger.

Null Transparent Je blickdichter die Strumpfhose, desto intensiver die Farbe.

Statt Gürtel Die Raffung in der Taille bringt Struktur in den einfarbigen Style.

Minikleid mit Knotendetail, ca. 30 Euro, Strumpfhose, ca. 20 Euro, Plateauheels, alles von Mango. © PR

Fake Fur – Was steckt in diesem Look?

Gute Partner Zum Kleid wirkt der kuschelige Mantel trotz Knallerfarbe klassisch.

Rückwärtsgewandt Das Hahnentrittmuster sorgt für Vintage-Vibes und erinnert an die Sixties.

Gebändigt Nach hinten gestyltes Haar bringt Ruhe in den aufregenden Look.

Teddymantel, ca. 100 Euro, Kleid mit Hahnentrittmuster, ca. 50 Euro, beides von C & A. Earcuff: Stilnest. © PR

Retro-Look – Wie lauten die Stylingregeln?

Starterset Für Pink-Anfängerinnen eignet sich die abgeschwächte Version, wie Pudertöne oder Altrosa.

Trick 17 Wer sich bei Farbkombis unsicher ist, greift einzelne Nuancen wieder auf. Hier passt der rosa Streifen im Pulli perfekt zur Hose.

Back to school Cordhose, Loafer und Retropulli ergeben einen angesagten 80s-Preppy-Look.

Strickpulli mit Intarsienmuster, ca. 100 Euro, Cordhose, ca. 80 Euro, Cap und Loafer, alles von Esprit. © PR

