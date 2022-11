10 Jahre "Shopping Queen" Guidos Top-10 Sprüche aus der Show

Zehn Jahre ist es her, dass "Shopping Queen" das erste Mal über die Fernsehbildschirme lief. In diesen Jahren ist viel passiert, mehr als 62 Städte wurden besucht und über 2000 Kandidat:innen haben bereits an der Show teilgenommen. Ohne einen wäre die Sendung jedoch nicht das, was sie heute ist: Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Los geht es mit seinen besten Sprüchen aus dem letzten Jahrzehnt "Shopping Queen".