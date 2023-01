von Stella Balschuweit Neues Jahr, neuer Look? Für viele Menschen steht ein Jahreswechsel für neue Vorsätze und die können sich selbstverständlich auch um dein Styling drehen. Ganz besonders Stiefel können deinen Outfits dabei einen ganz neuen Touch verleihen.

Egal ob Absatz, geschnürt oder farbenfroh – Es ist Stiefelsaison und wir stecken schon mittendrin. Bei den ganzen Möglichkeiten, die die Schuhläden zu bieten haben, fällt die Entscheidung nicht immer leicht. Mit den folgenden Variationen machst du in dieser Stiefelsaison jedoch ganz sicher nichts falsch. Und wer weiß, vielleicht kann das ein oder andere Paar deinem Styling zum Jahresbeginn ja sogar noch einen neuen Look verleihen.

Das sind die Must-Haves des Jahres

DAS Revival

Zum Ende letzten Jahres hatte sich dieses Comeback schon angekündigt, spätestens jetzt sollten jedoch auch die letzten Liebhaber:innen von Moonboots die alten und verstaubten Teile wieder aus dem Keller herauskramen. Denn die Moonboots sind zurück und sorgen damit für eine Menge Flashbacks in den Outfits und auf den Straßen. Besonders bunt und knallig ziehen sie jede Aufmerksamkeit auf sich. Neben farbenfrohen Varianten wie rot oder blau sehen sie auch in außergewöhnlicheren Farben super aus. Model Stefanie Giesinger entscheidet sich für ein Paar in Silber-Metallic. Eines ist bei Moonboots jedenfalls sicher: Frieren werden deine Füße keinesfalls!

Von wegen olsch

Der Gummistiefel muss sich so einige negative Assoziationen gefallen lassen. Doch von wegen alt und nur für matschige Regentage oder den Besuch auf dem Bauernhof – Gummistiefel sind total cool und ein super Piece für deine Füße. Model Cheyenne Maya Carty zeigt, dass das durchaus auch farbenfroh geht und präsentiert einen Gummistiefel von Hunter im knalligen Gelb. Dieser passt nicht nur farblich zu Pulli und Tasche, sondern liefert nebenbei auch den nötigen Farbkleks in die so düsteren Januartage.

Nicht nur für Biker:innen

Mit Bikerboots hingegen, kannst du deinem Look einen dunkleren Touch verleihen. Besonders geschnürte, lange Stiefel sind momentan oft gesehen und können individuell kombiniert werden. Dass es bei den aktuellen Temperaturen dabei aber nicht zeitgleich lang und dick eingemummelt sein muss, das zeigt auch Sängerin Camila Cabello. Zu Trenchcoat und rotem Body stylt sie ihre farblich passenden Bikerstiefel mit Plateauabsatz. Dass diese farblich ebenso zu ihren Haaren passen, ist wohl kein Zufall. Uns gefällt es!

Schlicht und Klassisch

Aber Stiefel müssen nicht immer in dunklen Farbtönen gehalten werden. Wieso nicht mal zum weißen Schuh greifen? Dass das super aussieht, zeigt Rapperin Badmómzjay. Sie stylt zu weißem Oberteil einen ebenso weißen Midirock, durch dessen Schlitz sich ihre tollen weißen Lederstiefel zeigen. Einfarbige Looks sind definitiv kein No-Go mehr und auch in hellen Farbtönen geben sie uns eine super Inspiration.