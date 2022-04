Wassermann

Er/sie liebt es unkonventionell. Mantel? Nö, ein „Onesie“ (eigentlich: Onepiece) muss es sein. Kennen Sie nicht? Hatten in alten Filmen Kinder an (mit Knopfklappe hinten). Fans dieses gezippten Einteilers mögen es kuschelig und schwelgen gern in Erinnerungen, in denen man morgens noch mit dem Teddy zu den Eltern ins Bett schlüpfen durfte. Ach ja, Teddys zieren auch heute noch mit Ü30 gern diese kuscheligen „Strampler für Große“.



Onesie aus Fleece, ca. 190 Euro (onepiece.com).

