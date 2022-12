Dieser Alleskönner darf in keinem Kleiderschrank fehlen

Dieser Alleskönner darf in keinem Kleiderschrank fehlen

Auf der Suche nach einem wahren Alleskönner? Dann aufgepasst: Denn selbst, wenn dein Kleiderschrank dich an den Rand der Verzweiflung bringt, wird dich ein Teil dabei ganz sicher nie im Stich lassen. Das Allroundtalent Blouson.

Vielfältig einsetzbar

Das großartige am Blouson ist seine Vielfältigkeit. Die typisch elastischen Bündchen an Ärmeln und Taille sind charakterisierend für dieses It-Piece und machen es zeitgleich so wandelbar, dass viele von unseren heißgeliebten Modestücken zu dieser Art von Textil gezählt werden.

Klassische Variante

Enissa Amani macht es vor. Sie setzt auf eine braune Bomberjacke, die sie zu einer grünen Kargohose in Szene setzt. Kombiniert mit ihrem Cropped-Top in ähnlichem Farbton wird der Look von Handtasche und Schmuck abgerundet. Genauso geht‘s, denn auch Bomberjacken sind durch ihren Schnitt und ihr blusenähnliches Fallen eine Gattung der Blousonjacken.

Lässig in Denim

In deinem Styling rund um Blouson stehen dir alle Möglichkeiten offen; Jeans ist eine davon. Wie toll eine Blousonjacke im Jeanslook aussehen kann zeigt Moderatorin und Podcasterin Laura Larsson. Mit Mütze und blauem Top macht uns dieser Look ganz ungeduldig und lässt sonnige Frühlingstage herbeisehnen, um diesen Look nach zu stylen.

Zeitreise

Mit dieser Variante sollten dann nun wirklich auch die letzten Unschlüssigen vom Blouson überzeugt werden können, denn auch ein absolutes Must-Have des Jahres ist diesen zugehörig: Collegejacken. Und wer nun denkt, die können nur in ihrem typisch einfarbigen Look überzeugen, irrt sich. Denn auch Collegejacken können die Aufmerksamkeit richtig auf sich ziehen. Sängerin Esther Graf macht es vor und präsentiert eine weiße Collegejacke inklusive Schwanenaufnäher. In Kombination zu Rock, Strümpfen und Schuhen ist dies ein tolles Outfit, das uns definitiv als Inspiration für unseren Blouson-Look dienen kann.