Cropped Tops gehören schon lange zu unseren Must-Haves im Kleiderschrank und werden besonders im Sommer abgöttisch geliebt. Aus luftigen Outfits sind sie definitiv nicht mehr wegzudenken und können in verschiedenen Formen unseren Look auffrischen. Doch eine Verwandte des Cropped Tops wurde besonders in den letzten Monaten zur Konkurrenz...

Bralettes sind ein wahres Multi-Talent, denn sie verbinden zwei Kleidungseigenschaften. Charakteristisch für ein Bralette ist der lockere, bügellose Schnitt, der als BH die natürliche Form deiner Brust unterstreicht und somit ohne viel Spannung und Druck ein angenehmeres Tragegefühl vermittelt. Da Bralettes oftmals aus feinen Stoffen wie Baumwolle oder Spitze angefertigt werden, sehen sie auch noch hübsch aus und wurden so schnell zum Oberteil umfunktioniert. Wie unterschiedlich und vielfältig sich ein Bralette stylen lässt und dass dies durchaus auch Alltags-Potential hat, zeigen die Promis und bieten uns damit zeitgleich eine Menge Outfit-Inspiration.

Bringt Farbe ins Spiel

Die Braslianische Influencerin Thássia Naves zeigt, wie farbige Bralettes stylisch kombiniert werden können. Ihr grünes It-Piece wird durch Blazer-Jacke und Minirock in selbigen Farbtönen ergänzt. Auch bei Schuhen und Handtasche bleibt sie der Farbe treu und etabliert ihr Bralette somit gekonnt in einen lässigen Alltagslook.

Mut zum Muster

Von wegen ödes Black and White. Nicole Scherzinger präsentierte auf der Mailänder Fashionweek ein dunkel gemustertes Bralette auf der Boss-Show. Die Frontfrau der Pussycat Dolls trägt dies zu einem schwarzen Midirock aus Leder. Ein passender schwarzer Ledermantel vollendet ihr Outfit.

Do it Yourself

Der Trend zum Selbermachen ist spätestens seit Corona wieder stark im Kommen. Auch Stricken und Häkeln wird immer beliebter und so war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Kleidung im Häkelmuster sein Comeback erlebt. Besonders Bralettes bieten sich durch ihren einfachen und lockeren Schnitt dafür an und können so ganz easy selber gemacht werden. Auch Stefanie Giesinger gefällt der Look und so präsentiert sie ein Bralette in Häkeloptik, ähnlich wie ihre Mutter 20 Jahre zuvor. Der Style kommt wieder – uns gefällt’s.

Zeit für Glamour

Bralette mal anders: Wie das Trendteil auch funkelnd überzeugen kann, präsentiert uns Chloe Bailey. Nicht nur Jacke und Hose trägt sie in einem glitzernden Rotton, auch ihr Bralette passt stimmig zum Rest des Outfits. Die Pailletten prägen diesen Style und verleihen ihm durch ihre schimmernde Eigenschaft einen Touch von Glamour.

Stilsicher und chic

Wie ein Bralette auch auf einer feierlichen Veranstaltung stilsicher und chic glänzen kann, präsentiert Lily Collins. Dies kombiniert sie mit einem Transparenten Unterkleid, welches durch einen blumigen Maxirock in Braun- und Rottönen ergänz wird. Gestylt mit ihrer locker sitzenden Frisur verleiht das Bralette dem ganzen Look einen edlen Touch und einen Hauch von Eleganz. Wir sehen, Bralette geht auch chic.

