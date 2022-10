Herbsttrend 2022 Guido Maria Kretschmer verrät das Lieblingsteil der Saison

In dieser Saison wird die Taille betont

Unsere Garderobe ist nun auch im Herbstmodus angekommen. Leichte Stoffe werden von wolligen Textilien abgelöst. Dabei darf eins diese Saison nicht fehlen: figurbetonte Corsagen, die unseren Hüften schmeicheln.

Korsetts und Corsagen haben eine lange Geschichte. Mittlerweile gibt es sehr kreative und verspielte Arten, eine Korsage zu tragen. Sie kann ein selbstbestimmtes Statement sein, einen Stilbruch bilden, wenn sie mit einer lässigen Jeans kombiniert wird und Looks interessanter machen. Nach Guido Maria Kretschmer sind Corsagen sehr angesagt, “die Idee, seinem Körper noch eine neue Proportion zu geben, das kann sehr aufregend sein", sagt er. Welche Kombis vor allem Ton angebend sind, hat er uns im persönlichen Interview verraten.

Guido Maria Kretschmers Kombi-Tipps für Corsagen

Das Korsagen ausschließlich im Schlafzimmer oder auf Fetisch-Veranstaltungen getragen werden, ist schon lange vorbei. Ebenso wie das Tragen nur auf der nackten Haut. Wir sollten uns spätestens jetzt mit dem Layering vertrauter machen, denn der Modedesigner gesteht: "Am coolsten finde ich die Corsagen über etwas drüber", zum Beispiel gestylt mit Pullis, Blazern und Blusen. Besonders schön dazu passen Oberteile, die einen überschnittenen- oder Rollkragen haben. Bei dieser Kombination ist jedoch wichtig zu beachten, dass Korsagen über dicken Stoffen mehr auftragen. Deshalb sollten die Accessoires zurückhaltender sein.

Guido setzt daher auf das Motto, weniger ist mehr, wenn es um Schmuckstücke geht, die mit dem Look kombiniert werden. Oftmals sind Bänder und Applikationen an den Designs befestigt, die die Corsage schon aufregend genug machen.

Corsagen gehen jetzt drüber statt drunter

Warum eine Corsage über einen Mantel ziehen, wenn man sie auch miteinander verschmelzen lassen kann? Bei vielen Trenchcoats ist das formgebende Stück aktuell schon in den Mantel eingenäht. Guidos Meinung dazu: "Es ist von Vorteil, wenn es gleich eingearbeitet ist". So können die dicken Herbstmäntel sehr Figur schmeichelnd werden. Nach diesem praktischen Duo können wir also im Herbst Ausschau halten. Corsagen im Allgemeinen verleihen ihren Träger:innen einen sehr femininen Touch und lange Oberkörper können mit ihrer Hilfe schön proportioniert werden.

Guido