Es gibt sie: die Basics für deinen eigenen Stil. Designs, die nie aus der Mode kommen und in jedes Budget passen. Vom ultimativen Trench über den perfekten roten Lippenstift bis hin zu den guten Gesten für ein schönes Miteinander. Ganz wichtig allerdings: Bleib dir treu und vertraue deinem Geschmack!

Der ultimative Trench

Ein Mantel macht Karriere: vom Schützengraben auf die Leinwand und von dort in die Schränke der Welt. Der klassische Burberry- Trench (ab 1500 Euro) steht Pate für leichte, praktische Mäntel in Beige-­Nuancen, die zu allen Looks, Farben und Anlässen funktionieren.

Die traumhafte Tasche

Jede Frau hat sie, diese eine Sehnsuchtstasche. Seit über 75 Jahren ist die Königin aller Wunschlisten die "2.55" von Chanel (ab 6000 Euro). Benannt nach dem Datum ihrer Entstehung im Februar 1955, sind ihre typischen Insignien Rautensteppung und Kettenhenkel – wirkt einfach immer exklusiv.

Die fantastischen Ballerinas

Der Name ist Programm. Mit Ballerinas an den Füßen tänzelt es sich feder­leicht durchs Leben. Ob schlicht oder geschmückt – wie der Klassiker "Trompette" von Roger Vivier mit dekorativer Schnalle (ab 600 Euro) – sie verleihen dem Outfit mädchenhaften Charme mit Bodenhaftung.

Das geniale kleine Schwarze

Niemals overdressed, niemals underdressed. Mit einem knielangen schwarzen Kleid gelingt dieses Kunststück mühelos. Der Entwurf von Givenchy aus "Frühstuck bei Tiffany" inspiriert die Designer bis heute zu immer neuen, spannenden Varianten.

Die phänomenale Jeans

Goldgräberstimmung in Sachen Style: Als erste Jeans der Welt hat die "501" von Levi’s (ab 110 Euro) viel erlebt – Stichwort: Badewanne! – und bis heute nichts von ihrem rebellischen Glanz eingebüßt. Das unverwüstliche Denim-Material und der zeitlose Schnitt machen sie zum Vorbild für Hosen, die ewig bleiben.

Die sensationelle Sonnenbrille

Jedes Gesicht ist einzigartig. Kann es da eine Sonnenbrille geben, die allen steht? Ja! Das Modell "Wayfarer" von Ray-Ban (ab 145 Euro) hat eine ausgewogene Form, die für niemanden zu eckig, zu rund, zu groß oder zu klein ist. Auch mit Abwandlungen ist dieses Design immer unschlagbar.

Die spektakuläre Uhr

Als Statussymbol am Handgelenk zeigt die Rolex-Uhr (ab 4800 Euro) den Schönen und Reichen seit 120 Jahren die Zeit an, verkauft sich als Investment und wird gern vererbt. Heute signalisieren massive Chronografen: Die Zeit gehört uns allen, und mein Look hat eine Prise edlen Retro-Glamour verdient.

Das großartige Ringelshirt

Das Breton-Shirt von Saint James (ab 70 Euro) avancierte vom Fischerhemd zum Sinnbild des lässigen französischen Chics und darf in keinem Kleiderschrank fehlen. Denn auch jenseits der Küste zaubert es seiner Trägerin sofort Frische ins Gesicht.

Der perfekte rote Lippenstift

Das Rot aller Rottöne, das zu jeder Frau und jedem Hautton passt: Dieser Ruf machte aus dem Lippenstift "999" von Dior eine wahre Ikone. Seit 1953 sorgt der scharlachrote Ton (den es heute gleich in mehreren Finishes gibt) schon für Statement-Lippen und vor allem einen aufsehenerregenden Auftritt.

