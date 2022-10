FAIRE FAHSIONISTA. In Deutschland gefertigter Wollmantel: Grüne Erde, ca. 430 Euro. Bluse und Hose aus Cellulosefaser: H&M Conscious, ca. 70 Euro und 100 Euro. Vergoldete Ohrringe aus ­fairer Produktion in Kenia: Folkdays. Ledertasche aus der Nahrungsmittelproduktion: Weiter. Stiefeletten aus chromfrei gegerbtem Leder: Nine to Five

© Dietrich Halemeyer