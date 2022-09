Kaum befindet sich die Mailänder Fashionweek schon wieder in ihren letzten Zügen, da steht die nächste bereits in den Startlöchern. Die Fashionweek Paris lädt ab kommender Woche alle Modefanatiker:innen in die Stadt der Liebe, um die neuesten Modetrends zu bewundern. Klar, dass dort auch das ein oder andere Abendkleid aus dem Kleiderschrank gezogen wird. Zeit für uns, die Vielseitigkeit dieses Pieces mal etwas genauer zu betrachten.