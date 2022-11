So kombinierst du den düsteren Look im Alltag

Shopping Queen Go Gothic! So kombinierst du den düsteren Look im Alltag

Farben sind toll, doch manchmal darf es auch etwas dunkler sein. Ganz besonders in dieser Woche, denn passend zum Motto bei „Shopping Queen“, widmen wir uns heute einem ganz besonderen Modestil: Gothic.

Und der ist durchaus Alltagstauglich. Schwarze Kleidung ist nicht gleich schwarze Kleidung, sondern kann super wandelbar eingesetzt werden. Charakterisierend für Styles im Goth-Look sind neben Corsagen und Röcken auch Netzstrumpfhosen. Bei denen macht es auch gar nichts, wenn sich die ein oder andere Laufmasche eingeschlichen hat. Das ist sogar sehr gerne gesehen.

So vielseitig ist der Gothic-Look

Das weiß auch TikTok-Star Abby Roberts. Sie kombiniert zu ihrer Strumpfhose einen Rock, der im Gothic-Look mit silbernen Ketten und Kiemen versehen ist und damit zum Eyecatcher wird. Auch ihren Schmuck hat sie diesem Look angepasst. Die rote Jacke hingegen setzt neue Akzente und zeigt, wie wandelbar Pieces im Gothic-Look in deine Outfits etabliert werden können. Das Make Up ist besonders bei Styles dieser Art ein riesen Thema. Ihres hält Abby Roberts gothic-typisch dunkel und setzt lediglich mit ihrem rotem Lidschaften mit dieser Farbe einen widerkehrenden Akzent in ihrem Look.

Einen anderen Weg um zu zeigen, wie Gothic ein Teil deines Outfits werden kann, wählt Rapperin Cardi B. Neben Reifröcken und Leder ist auch Tüll ein charakterisierendes Material für Gothic-Styles. Zu ihrem körperbewusst engen Kleid kombiniert sie einen schwarzen Tüllschleier und verwandelt das sonst so schlichte Dress in ein mystisch-darkes Outfit. Speziell ihre Maske zieht daneben natürlich alle Blicke auf sich. Der dafür gewählte Goldton findet sich in Accessoires im Gesicht und Händen wieder. Auch das Styling der Haare ist bei Looks dieser Art essenziell und sehr aussagekräftig. Um den Blick auf Schleier und Schmuck zu lenken hält sie dies in ihrem Styling schlicht. Ein Gothlook der anderen Art ­– uns gefällt's.