Der beste Look zum Draußen sitzen

Guido, geht das so

von Leonie Heilig

Zählt ihr auch schon die Tage? Sobald die Sonne rauskommt, können wir endlich mal wieder draußen sitzen. Charlotte will die Caféterrassen ihrer Stadt unsicher machen und fragt: Guido, geht das so?

Das würde Charlotte tragen

XL-Cardigan: Samsøe Samsøe, ca. 140 Euro. Strick-Bralette: American Vintage, ca. 40 Euro. Satinrock: Madeleine, ca. 120 Euro. Ohrringe: Sabrina Dehoff. Sonnenbrille: Andy Wolf. Tasche: Högl. Sandaletten: AGL. © Jan Rickers

Brrrrravo!?

"Charlotte kann es kaum erwarten – das spiegelt sich in den Farben ihres hübschen Looks wider. Grasgrün plus Pastell, das zwitschert geradezu 'Frühling'! Aber vor lauter Vorfreude wird die Gute etwas übermütig: tiefer V-Ausschnitt, nackte Beine, offene Zehenpartie … hoffen wir mal, dass kein erbarmungsloser Aprilwind kommt und ihr eins pfeift."

So schickt Guido sie los

Blouson: Lala Berlin, ca. 330 Euro. T-Shirt: & Other Stories, ca. 20 Euro. Weiße Jeans: Brax, ca. 100 Euro. Blauer Kaschmirpulli: Banana Republic, ca. 170 Euro. Halstuch: Codello. Armband: Romantico Romantico. Sonnenbrille: Fielmann. Tasche: Hvisk. Sneakers: Veja © Jan Rickers

Flexiticket

"Wie entspannt Charlotte hier aussieht! Die frischen Farben schmeicheln ihrem Teint sehr schön. Und das smarte Layering macht sie flexibel: Scheint die Sonne, sitzt sie im T-Shirt da, wird es kühl, kommen Kaschmirpulli und Blouson zum Einsatz. Das Seidentuch wirkt wie der Spritz zum Aperol. Stößchen!"

