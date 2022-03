Guido, geht das so?

Guido, geht das so? Mein Wohlfühllook

von Swolke Karberg

Elisa will es sich mal so richtig gut gehen lassen. Sie hat ihr Bad zum Wellnesstempel hergerichtet, Kerzen angezündet, und auch die Gesichtsmaske ist schon angerührt. Fehlt noch der perfekte Wohlfühl-Look. Und Elisa fragt…Guido, geht das so?

Das würde Elisa Tragen

Strickmantel mit Fransen: Luisa Cerano, ca. 680 Euro. T-Shirt: H & M, ca. 10 Euro. Lounge-Pants: Stehmann, ca. 90 Euro. Halskette: Wald Berlin. Schlappen aus Teddyfell: Aeyde. © Salomon Johanson

Couch-Potato

"Dieser Look schreit ganz laut: Sofa! Für den Besuch im heimischen Spabereich (alias Badezimmer) ist die Kombi aus kuscheligem Cardigan, bequemen Joggpants und Teddypuschen aber etwas zu alltäglich – schließlich will Elisa ihre Me-Time doch so richtig zelebrieren, oder?"

So schickt Guido sie los

Morgenmantel aus Satin: OW Intimates, über Zalando, ca. 95 Euro. Bralette und Panty aus Kaschmir: Gobi Cashmere, je ca. 100 Euro. Haarband: Bijou Brigitte. Zarte Halskette: Jane Kønig. Slides mit Gliederkette: Gabor. © Salomon Johanson

"Im ultraweichen Kaschmirset und seidigen Morgenmantel wirkt die Gesichtsmaske gleich doppelt so gut. Denn: Wer sich einzig und allein für sich selbst schön macht, bringt sich damit viel Wertschätzung entgegen. Das ist Wellness für die Seele, meine Lieben!"

