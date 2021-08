von Swolke Karberg

Wenn man mit dem besten Freund um die Häuser zieht, muss der Look stimmen, findet Sandra. Zum Glück sind Pluto und Guido beide echte Profis im Gassigehen und beraten sie gern.

Das würde Sandra tragen

Top: Stine Goya, ca. 120 Euro. Hose: Madeleine, ca. 130 Euro. Cap: Opus. Ohrringe: Monomania. Tasche: Valentino Bags. Sandaletten: Chie Mihara. Pluto: Halsband und Leine mit Strass: Jewels 4 Pets. © Dietrich Halemeyer / Guido

Ms. Perfect

"Klassischer Fall von Eislaufmutti. Da kann Pluto froh sein, dass er nur Sitz machen und keine Pirouetten drehen soll. Durch Wald und Wiese zu toben kann er sich aber abschminken – dafür ist Sandras Citylook nicht gemacht. Die helle Hose und die hohen Schuhe erlauben höchstens einen Ausflug in die Hundeboutique."

So schickt Guido sie los

Trench: Madeleine, ca. 200 Euro. Bluse: Steffen Schraut, ca. 230 Euro. Leggings: Marc Cain, ca. 150 Euro. Tasche: Hvisk. Sandalen: Ash. Pluto: Leine und Halsband aus Rindsleder: Hunter. © Dietrich Halemeyer / Guido

Cooles Team

"Do legst di nieda. So entspannt ist sein Lieblingsmensch einfach am schönsten, findet Pluto. Diese Kombi beweist, dass Praktisches stylish sein kann: Dank Trekkingsandalen, Leggings und wetterfestem Trench steht gemeinsamen Abenteuern nichts im Weg. Am allerwichtigsten ist aber der Inhalt der Tasche … lecker!"



Dieser Artikel erschien ursprünglich im Guido Heft Nr. 07/2021.