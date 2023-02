von Stella Balschuweit Mit dem neuen Jahr stellen Modebegeisterte sich natürlich eine Menge Fragen: Was ist das Must-have dieser Saison, was darf in in meinem Kleiderschrank aktuell nicht fehlen und auf welche Muster muss ich in diesem Sommer setzen?

Wie gut, dass es Guido gibt. Der hat auf Fragen rund ums Thema Fashion natürlich immer eine Antwort parat. Besonders bei den Trend-Mustern dieses Jahres kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Bühne frei also für seine Tipps.

Guido Maria Kretschmer: 4 Muster, die uns 2023 begleiten

Polka Dots

Mode im Pünktchenmuster spaltet oftmals die Meinungen. Die einen lieben sie, anderen gefallen gepunktete Looks gar nicht. Pünktchen kommen häufig in Kindermode vor, weshalb die älteren Generationen nicht selten ein Bogen darum machen. Doch vielleicht ändert sich das in diesem Jahr, denn Polka Dots sind eines der Trendmuster 2023. Ein kleiner Wandel bahnt sich an. Und auch bezogen auf geschlechterspezifische Mode ändert sich aktuell viel. "Man sieht auch im Alltag immer mehr, dass Mode genderbefreiter wird, was Farbe und Form angeht“, sagt Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Wie Polka Dots auch in unserem Alter super gestylt werden können, zeigt Influencerin Caro Daur anhand ihres gepunkteten Outfits in Form eines Zweiteilers.

Streifen

Manchmal kann es so einfach sein, denn nach Punkten sind auch Streifen im Jahr 2023 ein richtiges Must-have in Sachen Muster in deinem Kleiderschrank. Neben klassichen Ringelshirts sind dabei besonders auffällige Variationen im Kommen. Unterschiedliche Größen und Farben der Streifen werden dabei eine große Rolle spielen. Besonders mehrere Farbvariationen gehen dabei in diesem Jahr total super. Denn eines ist sicher: 2023 wollen wir mit Mode auffallen und das geht ebenfalls ganz großartig mit bunten Streifen.

Karomuster

Karomuster gilt als All-Time-Favorite. In diesem Jahr kommen auch die letzten Kritiker:innen um dieses Muster nicht herum. Und das aus gutem Grund, denn Karo geht in Guidos Augen immer. Ganz egal, ob Blazer, Zweiteiler oder Rock – in Karo kann eigentlich nichts schiefgehen. Dass dieses Muster super aussieht, beweist Model Heidi Klum. Sie entscheidet sich für ein Bandeau-Outfit in blauem Karomuster, welches sie ganz easy mit schwarzen Overknees und Lederjacke kombiniert.

Blüten- und Blumenmuster

In Sachen Farbe brauchen wir uns 2023 ganz sicher nicht zurückhalten, denn besonders Blumen- und Blütenmuster sind laut Guido in diesem Jahr besonders angesagt. Und davon kann es gar nicht genug geben. Tobe dich beim Auswählen aus, denn florale Muster leben von der Vielfalt an Farben und Formen. "Dieser völlige Blütenüberhang feiert 2023 sein Comeback", sagt der Modedesigner hervor. Das funktioniert besonders in den Sommermonaten ganz wunderbar. Maxikleider sind in Bezug auf Blütenmuster eine tolle Wahl und sehen nicht nur hübsch aus, sondern versprühen zeitgleich noch eine Menge guter Laune. Wer sich schon jetzt nach Sommer sehnt, braucht sich nicht zurückzuhalten. Blüten und Blumen auf deiner Kleidung sind nämlich auch im Frühjahr eine gute Wahl.

Guido