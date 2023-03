Im Laufe des Leben stellt man sich immer wieder die Frage: Steht mir das? Kann ich das noch tragen? Guido Maria Kretschmer räumt mit Modemythen im Alter auf und verrät, was Frauen ab 50 wirklich gut steht: Selbstbewusstsein.

Mode begleitet uns durch unser ganzes Leben. Sie verändert sich, während wir uns verändern. Nicht nur unsere Körper, auch unser Geschmäcker entwickeln sich. Mit unserem absolutes Must-have vor 20 Jahren würden wir heute vielleicht nicht mehr auf die Straße gehen – während es die nächste Generation schon wieder mit Bravour trägt. Das ist ein schöner Nebeneffekt der Mode: sie hilft uns, uns in verschiedensten Lebensphasen neu zu erfinden.

Befinden wir uns aber gerade mal wieder in einer dieser Findungsphasen, können sie durchaus beängstigend wirken. Je älter man wird, desto eher flüstern frühere Generationen ihre Glaubenssätze in unsere Ohren: Kann ich das in meinem Alter überhaupt noch tragen? Wieso sieht mein Bauch nicht mehr so aus wie früher? Muss ich mich jetzt … altergemessen kleiden? Und wenn ja: was soll das überhaupt heißen?

Guido Maria Kretschmer bekommt immer wieder Fragen dieser Natur. Im Interview hat er mit den größten Mode-Mythen rund um den 50. Geburtstag aufgeräumt – und ein paar Tipps für den eigenen Stil in jedem Alter verraten.

Keine Mode-Mythen glauben

"Erstmal glaube ich, dass es die eine Frau ab 50 gar nicht gibt!", beteuert Guido, "das ist eher ein Gefühl, dass man denkt, man ist seiner Zeit herausgewachsen." Ein allgemeines Regulativ, was man in welcher Lebensphase tragen dürfe, gebe es sowieso nicht.

Individualität einladen

"Was ich immer sagen würde, ist, einen individuellen Style zu entwickeln", rät der Designer. Denn damit würde man wunderbar gegen die negativen Gedanken ansteuern, die uns ab und an besuchen: "Das schützt absolut vor diesen Löchern, in die man im Alter plötzlich fällt: 'Ich bin da nicht mehr modern. Das sieht aus wie meine Tochter', oder so."

Farbe zeigen

Überleg doch mal: welche Farben ziehen dich im Geschäft gerade magisch an? "Man kann probieren, die Farben, die man mag, so einzusetzen, dass sie deinem Körper irgendwie entsprechen, dass du dich wohlfühlst", sagt Guido und empfiehlt, ruhig immer mal wieder neue Farben auszuprobieren.

Rat einholen

Guido Maria Kretschmer ist kein Fan von Online-Shopping – zumindest wenn es darum geht, einen neuen Stil für sich zu entdecken. Dafür lieber direkt in den Laden gehen und ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Sein Tipp: "Und dann sucht man sich eine Verkäuferin aus, bei der man denkt: Ah, die hat Geschmack.'" Rat sei unheimlich wertvoll – und werde unterschätzt. Eine Shopping-Begleitung hilft, den Mode-Horizont zu erweitern und stärkt das Selbstbewusstsein. Wer keine fremde Person fragen mag, könne sich eine Person aus dem Bekanntenkreis aussuchen, deren Look man schon immer mochte.

Wohlfühlen

Wenn die Shopping-Freund:innen nun aber einen ganz anderen Geschmack haben, als man selbst – oder einem die enge Lederhose empfehlen, die überall zwickt, ist es Zeit, auf sich selbst zu hören: "Es ist wichtig, dass man das, was einem selbst gut gefällt, anzieht", sagt Guido, denn wer sich wohlfühle, strahle das auch aus. Niemand muss sich in enge High-Waist-Jeans und Crop Tops zwängen, nur weil diese gerade modern sind.

Finde deine Mode-DNA

"Das würde ich immer empfehlen, weil jede Phase im Leben eben ihren eigenen Look hat. Und trotzdem wird es Sachen geben, die immer bei dir sind – wie deine DNA", erklärt Guido und rät zu einem Mix aus beidem – neuen und alten Teilen: "Je mehr man seinen eigenen individuellen Look zusammenbaut, also auf Dinge setzt, die man mag, umso mehr kann sich dann auch ein Look verändern, wenn du dann 50, 60 bist."

Wer also gewisse Basics hat, die einen durch jede Lebensphase begleiten, kann diese als das persönliche Grundgerüst sehen und sich trauen, darauf aufzubauen. Da ist der Cashmere-Pullover, in dem du dich seit Jahren wohlfühlst? Kombiniere ihn doch mal mit einem Rock. Oder einem neuen Schal. So kannst du deinen Stil auffrischen und dabei trotzdem ganz du selbst bleiben.

Zum Schluss hat Guido Maria Kretschmer noch einen Rat für alle Frauen, die sich manchmal ein wenig vom Alter verunsichert fühlen: "Nicht denken, dass es lächerlich aussieht, das gibt es eigentlich gar nicht! So lange du etwas souverän trägst, gibt es keine Beschränkungen."

mjd Guido