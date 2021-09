Kate Middleton hat bei der Bond-Premiere in London einen Gala-Auftritt hingelegt, der auch Guido Maria Kretschmer und Frauke Ludowig am roten Teppich vollends begeistert.

Ein Gala-Event ist immer eine aufregende Sache - und für Designer Guido Maria Kretschmer gab es bei der Premiere des neuen Bond-Films "No Time to Die" etliche Style-Highlights am roten Teppich zu bewundern. Doch vor allem Kate Middleton hat ihn mit ihrem spektakulären Gold-Outfit besonders beeindruckt.

Guido Maria Kretschmer über Kates Kleid: "Die will eine klare Message senden"

Gemeinsam mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig kommentiert er das Geschehen, während Kate und William vor den Augen der Presse einen Moment mit James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli plaudern. Dabei entgeht den beiden natürlich nicht, welche Absicht die Herzogin mit ihrem beeindruckenden Auftritt vermutlich wirklich verfolgen möchte - im Video könnt ihr sehen (und hören), wie Guido diesen besonderen Moment erlebt hat.

Quelle: RTL