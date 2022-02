Es ist draußen mal wieder windig und regnerisch? Guido Maria Kretschmer verrät euch hier, mit welchem Trendteil ihr die stürmischen Regentage übersteht und dabei noch gut ausseht.

So sehr wir uns mehr Sonnentage herbeisehnen: Draußen ist es leider meist nass und stürmisch. Aber auch bei rauer Wetterlage schaffen wir es mit einfachen Tipps, modisch durch den Regen zu kommen. Guido verrät uns hierzu sein absolutes Fashion-Must-Have für stürmische Tage.

Guidos Fashion-Tipp: Mit diesem Teil trotzen wir dem Sturm

In unserem Gedanken sind wir vielleicht bei einem entspannten Spaziergang in der Sonne - die Realität sieht leider oft anders aus, und wir schlagen uns mit grauen Wolken, Regenwetter und stürmischen Windböen herum. Mit dem richtigen Trendteil bleiben wir trotz Sprühregen, Wind und Co. trocken und warm, aber vor allem stylisch. Welches Outfit euch am besten durch schlechtes Wetter begleitet, verrät Guido im Video.