Guido Maria Kretschmer: Das sind die besten Schuhe für alle, die es bequem UND schick wollen

In unserer "Frag Guido"-Rubrik richten sich die Fragen unserer Leser:innen direkt an Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Heute: Was gibt es für Schuhe, die sowohl schick als auch gemütlich sind?

Wer würde nein sagen, wenn er:sie das Angebot erhalten würde, einen persönlichen Guido zu haben? Jemanden, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite steht und unsere brennenden Fragen rund um Style und Mode für uns beantwortet? Nun, wir können diesen Service leider nicht bieten, dafür ist Modedesigner Guido Maria Kretschmer auch einfach viel zu beschäftigt. Aber mit unserer Rubrik "Frag Guido" versuchen wir das Nächstbeste: Hier haben unsere Leser:innen die Möglichkeit, ihre Fragen an die Modeikone zu stellen.Tut diese Kleiderform etwas für mich? Welche Hose passt zu meinem Körpertyp?

Wenn du selbst ein bisschen Hilfe in puncto Styling oder auch anderen Themen wie Deko und Co. benötigst, findest du hier alle Infos, wie du deine eigene Frage an Guido schicken kannst.

Frag Guido: Welche Schuhe sind bequem und gleichermaßen schick?

Bei der heutigen Frage dreht sich alles um das Thema Schuhe. Die Leserin arbeitet als Lehrerin, befindet sich frisch in ihren 30ern und steht und läuft berufsbedingt den ganzen Tag über eine Menge – da sind bequeme Schuhe ein absolutes Muss. Problem: Es ist nicht leicht, sich passend zu stylen – weder möchte sie aussehen wie eine Studentin in den 20ern noch wie eine Frau in den 50ern. Ihre Frage an Guido lautet also:

Wie kann ich mich den 30ern entsprechend mit bequemen Schuhen stylen?

Und das ist Guidos Antwort: "Das kommt immer ein bisschen auf die Größe der Füße an, grundsätzlich glaube ich, dass man mit den flachen, klassischen Ballerinas absolut nichts falsch macht, die gehen wirklich fast immer. Außer vielleicht, wenn man sehr große Füße hat, dann können Ballerinas auch schnell mal zum Killer werden, weil sie dann noch einmal größer wirken. Da empfiehlt es sich, sich eher für zurückhaltende Farben zu entscheiden und für Schuhe, die vorne nicht noch eine zweite Farbe haben.

Ballerinas werden besonders schön in Szene von Palazzo-Hosen gesetzt, das macht schöne Beine und macht das Gesamtbild auch "lässig". Aber Ballerinas haben immer auch die Gefahr, dass sie etwas bieder wirken. Das hat dann immer etwas von dem 'ewigen Mädchen', das muss einem schon klar sein, wenn man sie trägt. Die Alternative dazu wären klassische, schöne Mules, in die man einfach hineinschlüpfen kann – die sind auch für die Schule lässig genug. Die gibt es auch in sehr, sehr schönen Farben. Ein ganz besonderer Vorteil für Lehrpersonen: Die kann man auch mal unter dem Tisch ausziehen! Es gibt für den Sommer auch tolle Sandalen, zum Beispiel in Wildleder oder geflochten.

Möglich wären auch Sneaker, aber da kommt es ein bisschen darauf an, was man für ein Typ ist. Bei den Sommersneakern ist es natürlich ganz hübsch, wenn die weiß und unkompliziert sind. Wovon ich abraten würde, sind Chucks, denn erst einmal ruinieren sie die Füße bei langen Strecken total, und es ist sehr ungesund, die dauerhaft zu tragen, gerade in einem Beruf, in dem du viel stehst. Und sie machen natürlich genau den Effekt, den du nicht willst: dass man denkt, du willst dich als 'ewig junges Ding' darstellen. Da gibt es so viele schöne Alternativen, gerade im Sommer eher die erwähnten Sandalen. Auch von Flipflops würde ich eher abraten, weil man da schnell aus dem Gleichgewicht gerät und umknicken kann."

Hast du auch eine Frage an Guido? So geht's:

Schick eine E-Mail mit deiner Frage an Guido Maria Kretschmer an redaktion.guido@rtl.de

Bitte verwende den Betreff "Frag Guido"

Abwarten und Daumen drücken!

Wenn deine Frage zu den auserwählten gehört, dann wird Guido sie dir beantworten – die Frage und seine Antwort veröffentlichen wir dann auf unserer Website.

Bitte hab Verständnis dafür, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Weiterhin bitten wir dich auch um Geduld, denn manchmal kann es ein wenig dauern, bis deine Frage beantwortet wird. Wir setzen uns mit dir in Verbindung, wenn wir entschieden haben, dein Anliegen aufzunehmen. Du gibst mit der E-Mail an uns auch dein Einverständnis, dass wir deine Frage mit deinem Vornamen auf unserer Website veröffentlichen dürfen.

