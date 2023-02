von Stella Balschuweit Von Neuigkeiten rund um Mode und Trends können wir nie genug bekommen und haben dafür glücklicherweise immer ein Ass im Ärmel: Guido Maria Kretschmer. Und auch heute kann er uns mit DEM Geheimtipp versorgen – denn darum kommt 2023 niemand herum.

"Es kommt nicht das eine Teil. Wobei ich nach wie vor natürlich an die guten Looks glaube, die schon da sind“, meint Modedesigner Guido Maria Kretschmer auf unsere Frage, welche Looks in diesem Jahr besonders angesagt sein werden. Und dennoch, eines steht fest: Das neue Jahr wird blau, denn 2023 dreht es sich vor allem um Jeans.

2023 wird das Jeansjahr

Denim wird in diesem Jahr viele Looks auf den Straßen einnehmen. Und das kann individueller und aufregender sein, als so manch eine:r nun vielleicht denken mag. Neben klassischen Bluejeans-Looks kann dieses Material nämlich auch mit Vielseitigkeit überzeugen. Auch Jeans in schwarzen oder grauen Farbtönen und ganz besonders individuelle Waschungen werden dieses Jahr gefragt sein.

Neben Farben sind Schnitte das Aushängeschild, welches die Jeanslooks dieses Jahr in individuelle Styles verwandelt. Und diese beschränken sich nicht nur auf Hosenlooks, denn Jeans kann noch viel mehr.

Jeansjacke

Wenn der Frühling in ein paar Wochen an die Tür klopft, sollte ein Piece definitiv aus dem Kleiderschrank geholt werden: Die Jeansjacke. Von vielen geliebt, ist sie einer unserer All-time-favorites in Denim, denn sie ist zeitlos und zu fast jedem Look kombinierbar. Model Lena Gercke entscheidet sich für eine oversized Jeansjacke. Kombiniert zu ihrem schlichtgehaltenen Look in Weiß- und Silbertönen ergibt dies ein cooles und lässiges Outfit.

Westernstyle

Bei einem ist sich Guido sicher:

Denim ist wieder großes Thema, Jeans sind es auch in einer neuen Version, die fast ein wenig an einen "Westernstyle" erinnert.

Und als hätte sie die Worte des Designers erhört, präsentiert Kendall Jenner ein Outfit in ebendiesem Look. Neben Cowboyhut, Cropped-Top und einer auffälligen Chaps-Cowboyhose, ist ihre Jeansshorts definitiv Blickfang des Outfits. Dieser Look fällt auf jeden Fall ins Auge!

Denim: Doppelt und dreifach

Um eines dreht sich momentan alles: Double Denim. So manch eine:r steht dem kombinieren mehrerer Jeansteile noch immer etwas kritisch gegenüber, doch in diesem Jahr steht Double Denim im Fokus der Jeanslooks. Model Stefanie Giesinger macht es vor und kombiniert nicht nur zwei, sonderen direkt mehrere Jeans-Pieces miteinander. Weste, Hose und Jacke werden dabei lediglich von einer lässigen Sonnenbrille, Tasche und Schmuck ergänzt. Das gibt uns doch definitiv Inspiration für unser nächstes Outfit in Jeans.

Jeanskleid

Irgendwann hat auch die kälteste Zeit ein Ende und selbst, wenn wir uns wohl noch etwas gedulden müssen, können wir uns mit Outfit-Inspirationen die Tage bis dahin ein bisschen verkürzen. Model Heidi Klum zeigt, dass Jeanskleider in jedem Fall eine gute Wahl für anstehende Sommertage werden. Ihr Kleid mit Latzverschluss kombiniert sie mit passendem Schmuck, Accessoires und einem auffälligen Nagellack. Und wir merken: Auch für festliche Anlässe bietet Jeans eine echte Alternative und kann ideal zu edlen Looks gestylt werden. Uns gefällt es.

Bei einem ist sich Guido schlussendlich sicher: "Skinny-Jeans kommen nicht wieder, aber Low ist wieder da.“ Tiefe Schnitte bei Jeans sind also wieder im Kommen. Wem das nicht gefällt, der:die hat im Jeans-Universum nun erst einmal genug Inspiration für individuelle Outfits im Denim-Look und kann sich im Jeansjahr 2023 austoben.

Guido