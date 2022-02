Guido Maria Kretschmer verrät Diese 2 Nostalgie-Trends lassen wir jetzt aufleben

Guido Maria Kretschmer hat im Interview verraten: Wir bleiben auch 2022 nostalgisch. Dabei helfen zwei Trends, die für einige von uns alte Bekannte sein dürften …

Früher war alles besser. Nunja, diesen Satz würden wir eigentlich eher den älteren Herrschaften unter uns zuordnen, leicht ironisch dürften einige von uns sich selbst aber manchmal dabei erwischen, die vier Worte zu sagen oder zu denken. Das Leben besteht nun einmal aus Hügeln und Tälern und auf Talfahrt erinnern wir uns lieber an die Hochphasen. Da ist unser Gehirn ganz geschickt – denn meist erscheint die Vergangenheit wirklich eher rosarot, weil wir uns eher an positive Dinge erinnern, und die negativen mit der Zeit in den Hintergrund rücken.

Das können wir aber durchaus für uns nutzen: Ein wenig Nostalgie kann trübe Wintertage erhellen und uns ein schönes Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Um in Erinnerungen zu schwelgen, können wir uns zum Beispiel mal den Kleiderschrank vornehmen. Oder den unserer Eltern, Tanten, Onkel, Großeltern. Darin verstecken sich garantiert ein paar Teile, die uns jetzt wieder richtig gut stehen könnten.

Nostalgie-Trend 2022: Die 70er sind zurück!

Guido Maria Kretschmer hat uns im Interview verraten, dass Nostalgie-Trends auch dieses Jahr wieder ganz groß rauskommen. Einige davon dürften uns bereits in so manchem Schaufenster oder sogar auf dem Laufsteg begegnet sein. Und auch wenn wir es erst nicht glauben wollten, Guido bestätigt uns: "Der Pullunder war ja sogar schon wieder da!" Und jetzt bleibt er auch noch eine Weile. Es schadet also nicht, sich das Teil zuzulegen und mal auszuprobieren, wie man Pullunder am besten für sich stylt.

Neben dem Pullunder kommen jetzt auch weitere Trends aus einem ganz bestimmten Jahrzehnt wieder. Während die letzten Jahre sehr von den 90ern geprägt waren (wir sagen nur bauchfrei und Schlaghose), kommt jetzt eine neue Zeit zurück: "Gerade gibt es das neue Revival der Seventies, es gibt ganz viele Momente, die gestern schon mal da waren und die man kennt", verrät Guido Maria Kretschmer.

Na, als hätten wir es vorausgesehen – erst kürzlich haben wir uns in der Redaktion an die guten alten Siebziger erinnert und beschlossen, diese Modeteile wieder aus dem Schrank zu holen (und ein paar auch wegzulassen). Machst du mit?