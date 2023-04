Modedesigner Guido Maria Kretschmer beantwortet in unserer Rubrik "Frag Guido" die brennenden Fragen unserer Leser:innen. Heute: Welche schönen Kleider gibt es für mich nach einer Brustamputation?

Ein Leben mit Modeikone Guido Maria Kretschmer an unserer Seite – wie schön wäre das? Wir würden uns bei jeder Mode-, Einrichtungs- und Lifestyle-Entscheidung fragend zur Seite drehen und hören: "Das tut was für dich!" Oder eben auch nicht. Leider wird dieser Wunsch wohl nie Realität werden – weswegen wir versuchen, das Nächstbeste anzubieten: In unserer "Frag Guido"-Rubrik können Leser:innen ihre Fragen direkt an den Designer richten. Welche Schuhe sind schick und bequem? Wie kann ich meine "Winkearme" geschickt kaschieren?

Wenn du selbst eine Frage zum Thema Styling, Dekoration und Co. hast: Hier findest du alle Infos darüber, wie du deine eigene Frage an Guido schicken kannst.

Frag Guido: Welche Kleider kann ich nach einer Brustamputation tragen?

Der Leserin mussten aufgrund einer Brustkrebserkrankung beide Brüste amputiert werden, weswegen ihr Bauch "unvorteilhaft betont" würde, wie sie schreibt. "Ich möchte für dieses Frühjahr und im Sommer mehr schöne, weibliche Kleider tragen. Ohne Brüste fallen einige Kleider nicht so schön." Ihre Frage lautet also:

Welche Kleiderform wäre vorteilhaft für meine Figur?

Das würde Guido raten: "Ich glaube, was gut für sie wäre, sind Kleider im 'Eggshape'-Schnitt, die so ein wenig an die 60er erinnern. Das baut schon von Haus aus ein bisschen Dekolleté und dann fällt es nicht so auf, wenn nicht viel Busen da ist. Oben eingelegte Schulterfalten würden auch extrem helfen. Es gibt auch Kleider, die überschnittene Schultern haben, die oben ganz leicht eingerafft sind – und die zaubern Volumen und ein Dekolleté obendrauf. An der Stelle, wo sonst der Busen wäre, sind dann Falten und der Stoff fließt herunter.

Mein grundsätzlicher Tipp: Setz auf Beine, Beine, Beine! Also lieber Kleider wählen, die nicht so lang sind, dafür oben ein bisschen ausgestellt. Das ist die perfekte Form für dich. Shorts können süß sein sowie auch Röcke, gerade wenn sie gute Beine hat, wie sie selbst sagt. Auch Kleider mit einer leichten Wickeloptik würde ich empfehlen, wo beispielsweise eine zweite Lage drüber ist, die man oben über die Schulter ziehen kann. Auch trapezförmige Oberteile wären eine gute Idee.

Von den Qualitäten her würde ich nichts wählen, was zu eng ist, und nichts, was keine Falten wirft. Und wenn sie kein Fan von Blümchenmustern ist, sind auch Streifen super, am besten solche, die asymmetrisch sind, also breite und dünne Streifen in verschiedenen Versionen, beispielsweise.

Man könnte trotzdem einen BH tragen, gerade wenn man ihn als "Optimizer" nutzt, der bringt dann noch ein bisschen Volumen mit sich."

