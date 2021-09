So kichernd haben wir Guido Maria Kretschmer selten gesehen

Guido Maria Kretschmer ist ein fröhlicher Mensch – aber so kichernd haben wir ihn trotzdem selten erlebt. Bei Shopping Queen hatte der Designer einen richtigen Lachanfall …

Lachen ist ansteckend. Das wissen wir noch aus Schulbankzeiten, in dem ein Kichern der Sitznachbar:innen gerne mal zum ausgeprägten Lachanfall führen konnte. Das Schönste an der Emotion ist ja meist, wenn sie völlig überraschend auftaucht – da hilft auch die stärkste Selbstkontrolle nicht mehr, um sich zu beruhigen.

Muss man ja auch nicht, fühlt sich schließlich gut an. Deswegen schauen wir uns einen Moment aus Guido Maria Kretschmers TV-Karriere auch besonders gerne immer wieder an. Tatsächlich hatte der Designer in seinen Tausenden Shopping-Queen-Folgen (ja, es sind tatsächlich schon 2000, die VOX-Show hat gerade erst Jubiläum gefeiert) vor der Kamera schon den einen oder anderen Lachanfall.

Normalerweise sorgt Guido selbst mit seinen humorvollen Kommentaren für Lacher vor dem Fernseher, manchmal erwischt es aber eben auch ihn selbst. Zur 2000. Folge hat VOX gerade die lustigsten Momente von "Shopping Queen" aus der Schatzkiste gesucht und veröffentlich. Und was sollen wir sagen: Da sind wahre Goldstücke dabei, an die sich Shopping-Queen-Fans bestimmt mit Freude erinnern.

Guido Maria Kretschmer kichert bei Shopping Queen vor sich hin

Unser Highlight: Die Folge, in der es ein Gast der Sendung tatsächlich schafft, Guido Maria Kretschmer völlig aus der Fassung zu bringen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine der Kandidat:innen, sondern ausgerechnet um einen kleinen Spiderman, der plötzlich ins Bild hüpft. Und Guido? Der freut sich so sehr, dass er fast vom Stuhl fällt.

Selbst wenn man die Sendung nicht gesehen hat, muss man bei dem Zusammenschnitt einfach mitlachen. Denn Guido Maria Kretschmer kichert so losgelöst vor sich hin. Immer und immer wieder versucht er zu sprechen, aber nein, da überrollt ihn auch schon die nächste Welle von Amüsement. Herrlich!

Also, wir haben ab sofort ein neues Gute-Laune-Rezept: Bei schlechter Stimmung einfach dieses Video anschauen.