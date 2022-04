Guido Maria Kretschmer weiß, welche Kleidungsstücke etwas für uns tun – und welche nicht. Im Interview hat er uns einen Allrounder verraten, den wir immer und ewig tragen können.

Das eine Teil, zu dem man morgens greift, wenn es schnell gehen muss. Das uns stilsicher durch Lunchmeeting und Feierabenddate bringt. Das uns im Sommer und Winter begleitet und schützt. Und das in keinem Koffer, keinem Urlaub fehlen darf.

So ein Lieblingskleidungsstück hat ganz schön viele Ansprüche zu erfüllen. Wählen wir es aber einmal bedacht aus, erspart es uns langwierig Gedankenarbeit im Alltag. Denn egal wie stressig es wird, wir wissen: mit diesem Teil können wir nichts falsch machen. Aber wie wählen wir es aus?

Das wollten wir in unserem Interview von Guido Maria Kretschmer wissen, der in seinem Kopf augenblicklich sein Atelier durchgeht, kurz in die Luft schaut, nachdenkt, dann aber entschlossen antwortet: das ist der Cardigan!

Einmal kaufen, immer tragen – der Cardigan ist ein "echter Allrounder"

"Cardigans haben ein großes Revival erlebt und viele haben ihn ja auch in der letzten Saison gekauft“, denkt Guido weiter, was wiederum ein nachhaltiges Argument für das gute Stück sei. Schließlich müsse man ihn sich nicht einmal neu anschaffen – vorausgesetzt, es handelt sich um ein hochwertiges Teil. "Er muss aus einem schönen Material sein, nicht fusseln und in Form bleiben“, sind Guidos Tipps, auf die man beim Kaum achten sollte. "Wenn es einer ist, der gut geschnitten ist, der zu Hause und draußen kann – und den man gut stylen kann", dann könne man mit einem Cadigan nie etwas falsch machen.

Wir haben euch ein paar schöne, zeitlose Modelle herausgesucht, aber seht selbst.

Apropos Styling … hier nimmt uns der Cadigan ebenfalls gleich eine Gedankenlast von den Schultern, indem er sie stattdessen immer weich umschmeichelt. Die Strickjahre lässt sich nämlich mit so gut wie allem kombinieren, so dass man sich darüber keinen Kopf zerbrechen muss: "Ganz schlicht mit Shirt, mit einer Bluse drunter, da würde ich sagen, ein Cardigan geht immer", rät Guido.

Wenn du dich jetzt noch schwer damit tust, dir ausgerechnet zum Frühling, in dem die Schaufenster schon Sommer schreien, eine Jacke zuzulegen, nimmt Guido dir die letzten Zweifel: "In einer coolen, neutralen Farbe ist er das ganze Jahr einzusetzen. Kannst du auch mit in den Urlaub nehmen, wenn es abends mal kalt wird, genauso wie du ihn im Office mit einer Bluse tragen kannst. Ich glaube an den Cardigan, das ist die moderne Strickjacke, ein echter Allrounder", gerät er in unserem Interview richtig ins Schwärmen. Und wenn Guido Maria Kretschmer schon so begeistert von einem Modestück ist, können wir ja wohl kaum etwas damit falsch machen!

