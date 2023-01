Frag Guido Hier kannst du Guido Maria Kretschmer deine persönliche Frage stellen

Du hast dir schon immer eine Beratung von Guido Maria Kretschmer gewünscht? Hier kannst du dem Designer deine Styling-Fragen stellen – und er steht dir mit Rat und Tat zur Seite.

So einen persönlichen Guido – den hätten viele gerne. Der uns morgens vor dem Kleiderschrank berät. Uns vor Modesünden bewahrt und mit Mut bereichert, die neuen Trends zu testen. Und der uns in allen Lebenslagen mit seiner ehrlich-charmanten Art sagt, was etwas für uns tut – und was wir bitte lieber sein lassen.

Um diesen Wunsch zu erfüllen, ist Guido Maria Kretschmers Terminkalender dann doch ein wenig zu voll. Er kann sich schließlich nicht beamen – und selbst wenn doch, würde sein Frank es uns mit Sicherheit übelnehmen, ihn so lange zu beanspruchen. Das verstehen wir natürlich. Trotzdem haben wir eine Möglichkeit gefunden, wie Guido für dich da sein kann.

Du wolltest schon immer wissen, wie du Sneaker und Kleid kombinieren kannst? Ob man Gold- und Silberschmuck jetzt zusammenträgt? Wie sich ein Halstuch am besten in den Look einfügt? Ob du mit kurzen Beinen trotzdem lange Röcke tragen kannst? Wie deine Kurven im neuesten Trend am besten zur Geltung kommen? Und wie du deinen eigenen Stil im Modedschungel findest, auch wenn du keine Modelmaße hast, wie man sie auf den Laufstegen siehst? Kein Problem, dafür ist Guido ja da.

Frag Guido: So geht's

Schick eine E-Mail mit deiner Frage an Guido Maria Kretschmer an redaktion.guido@rtl.de

Bitte verwende den Betreff "Frag Guido"

Abwarten und Daumen drücken!

Gehört deine Fragen zu den auserwählten, wird Guido sie beantworten – und Frage samt Antwort werden auf unserer Website veröffentlicht.

Bitte hab Verständnis, dass wir nicht jede Frage beantworten können. Manchmal ist zudem ein wenig Geduld gefragt. Wenn wir uns entschieden haben, dein Anliegen aufzunehmen, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Du gibst mit der E-Mail an uns auch dein Einverständnis, dass wir deine Frage mit deinem Vornamen auf unserer Webseite guidomariakretschmer.de veröffentlichen dürfen.

Guido