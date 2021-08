© ABOUT YOU / PR

Guido Maria Kretschmer stellt seine neue Kollektion vor – und du kannst live dabei sein! Wir verraten, wie du zwei Tickets für die ABOUT YOU Fashion Week gewinnen kannst.

Die einen oder anderen Fans dürften es schon mitbekommen haben: Guido Maria Kretschmer war wieder einmal fleißig und hat eine neue Kollektion entworfen. Die läuft ganz unter dem Motto "Urban Couture" und wir haben schon einen ersten Blick darauf geworfen, um herauszufinden, was diesen Herbst im Trend liegt.

In der Kollektion treffen gedeckte, warme Herbsttöne auf zarte Pastellfarben, die Leichtigkeit in die neue Saison bringen. Es wird romantisch, elegant, aber auch gemütlich. Wohlfühlen steht bei Guido wie immer an oberster Stelle – und kann richtig toll aussehen, wie die ersten Bilder zeigen. Am besten kommen die neuen Looks aber natürlich an, wenn man sie live zu sehen bekommt. Und diese Möglichkeit rückt nun in greifbare Nähe, denn Guido Maria Kretschmer will dir die Chance geben, live bei der Präsentation seiner Kollektion dabei zu sein und ihn sogar kennenzulernen!

Es werden 2x2 Tickets für die Show von Guido Maria Kretschmer, zwei Goodie-Bags und ein kurzes Treffen im Rahmen der ABOUT YOU Fashion Week am 14.09.2021 im Kraftwerk Berlin verlost.

Alle Infos zum Gewinnspiel von Guido Maria Kretschmer auf einen Blick

Was kann ich gewinnen? 2x2 Tickets für die Show von Guido Maria Kretschmer im Rahmen der AYFW plus eine besondere Goodie-Bag und ein kurzes Treffen!

Wann und wo findet die Show statt? Am 14.09.2021 um 19.15 Uhr im Kraftwerk in Berlin

Wie kann ich mitmachen? Ganz einfach: Kommentiere unter dem Feed-Post von Guido Maria Kretschmer, mit wem du gerne auf die Show gehen würdest – und warum ihr unbedingt dabei sein möchtest!

Bis wann kann ich mitmachen? Teilnahmeschluss ist der 30.08.2021

Guido Maria Kretschmer persönlich drückt euch fest die Daumen!

Die ABOUT YOU Fashion Week findet dieses Jahr übrigens unter dem Motto "Who are you?" statt und soll die Botschaft "Freedom of Identity" transportieren. Präsentiert werden die Trend für die Herbst/Winterkollektion 2021, die dich dabei unterstützen, ganz du selbst zu sein. Frei jeglicher Konventionen wird jeder Mensch dazu ermuntert, Looks ganz individuell zu stylen – und sie als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit zu verstehen. Dabei gibt es kein richtig oder falsch, keine Rollen und Schubladen, sondern nur die Freiheit, sich selbst zu zeigen, wie man ist.

Keine Sorge: Da die Shows jetzt wieder live stattfinden dürfen, finden sie unter Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts statt. Es gelten strenge Corona-Regeln zum Schutz.