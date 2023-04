Guido Maria Kretschmer 7 Tipps, mit denen Mamas ihren After-Baby-Body lieben lernen

In unserer Reihe "Frag Guido" richten unsere Leser:innen ihre Fragen direkt an die Modeikone. Heute: Wie lerne ich, meinen After-Baby-Body zu lieben?

Wünscht sich nicht jede:r von uns einen eigenen Guido? Der uns bei Fragen rund um unseren Style mit Rat und Tat zur Seite steht? Nun, diesen Wunsch können wir unseren lieben Leser:innen leider nicht erfüllen – aber zumindest können wir ihnen etwas in der Art geben. Nämlich die Möglichkeit, ihre drängenden Fragen direkt an den Modedesigner zu richten. Wenn du auch gerne eine Styling-Beratung, einen Deko-Tipp oder Hilfe bei anderen Themen möchtest – hier erfährst du, wie du deine Frage an Guido schicken kannst.

Frag Guido: Die geschickteste Kleidung bei einem After-Baby-Body

Die heutige Frage dreht sich um den sogenannten After-Baby-Body, also den Körper eines Menschen, der kürzlich ein Kind auf die Welt gebracht hat. Hierzu schreibt Steffi:

Ich habe einen After-Baby-Body – welche Styles sind alltagstauglich und trotzdem schick?

Zunächst einmal: Sowieso sind natürlich alle Körperformen wunderschön und insbesondere der After-Baby-Body hat von uns besonders viel Liebe und Bewunderung verdient, denn immerhin hat er neues Leben in sich wachsen lassen. Das findet auch Guido, hat aber natürlich als Modedesigner den ein oder anderen Trick parat, um den Körper besonders geschickt in Szene zu setzen.

"Gott schütze den Bleistiftrock! Denn selbst, wenn die Frau etwas mehr Busen oder Po hat, dann kann man mit diesen Röcken wirklich sehr, sehr viel machen. Dann gibt es natürlich noch all die wunderschönen Hemdblusen-Kleider, also die Frage der Leserin schreit nach Hemdblusen-Kleidern, da kann man bei Bedarf noch einen Gürtel umbringen oder auch einfach nur ein Tuch. Das Beste: Die gibt es wirklich in allen Qualitäten.

Ich empfehle auch Blumenmuster, ich weiß ja nicht, ob sie (noch) stillt, aber das kann natürlich von Vorteil sein, wenn man durch das Muster nicht gleich jeden Fleck sieht. Und wenn man sich damit wohlfühlt, kann man auch enge Kleidung tragen, denn enge Stoffe halten das Ganze auch gut zusammen. Aber so richtig sommertauglich ist das dann leider nicht.

Was auch gut gehen könnte, sind weitere Overalls und grundsätzlich Teile, die weit genug geschnitten sind, vielleicht mit einem Gummi in der Mitte, das kann sehr gut funktionieren. Wichtig ist nur, dass es genug Volumen gibt. Dazu lassen sich Sandalen wunderbar kombinieren.

Wovon ich hingegen abraten würde, sind zu große Kragen, lieber tiefe Dekolletés, die Arme bitte nicht zu eng, keine Hosen mit Taschen, keine kleinen Accessoires wie Handtaschen, Taschen, oder kleine Kettchen oder Ohrringe. Lieber Mut zum Großen! So wird der Fokus eher auf andere Stellen des Outfits gelenkt. Und natürlich bequemes Schuhwerk dabei. Am wichtigsten ist aber: Erfreue dich an dem Kind. Gemeinsam auf der Decke liegen und die begeisterten Kommentare der Mitmenschen einsammeln. Die Zeit muss man ja ausnutzen, nicht wahr?"

