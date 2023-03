In unserer Reihe "Frag Guido" wenden sich unsere Leser:innen direkt an die Modeikone. Heute: Guido Maria Kretschmer gibt Styling-Tipps für Frauen mit Rundungen am Bauch.

Hätten wir nicht alle gerne einen persönlichen Guido Maria Kretschmer? In unserer Reihe "Frag Guido" kommen wir diesem Traum so nahe wie möglich. Was auch immer du schon ewig mal von Guido wissen wolltest – sei es eine Styling-Beratung, ein Deko-Tipp oder auch Hilfe bei anderen Dingen – hier wird dir geholfen. Wie du deine Fragen an Guido schicken kannst, erfährst du hier.

Diesmal widmet sich Guido Alexandra, die sich mit einer "Problemzone" an den Designer wendet, die so einige von uns kennen dürften: im Laufe des Lebens gesellt sich zur Körpermitte gern mal das eine oder andere Pfündchen Bauch dazu. Und das fühlt sich in unserer Gegenwart so wohl, dass es sich, um es mit Alexandras Worten zu sagen, auch nicht so einfach "wegzaubern" lässt. Macht nichts, denn Guido Maria Kretschmer hat da gleich mehrere Modetipps auf Lager.

Frag Guido: Wie kleide ich mich, wenn ich "mehr Bauch" habe?

"Hallo Guido.

Ich bin 172cm groß und habe einen dicken Bauch (wegzaubern geht nicht, der Rest dauert). Guido sagt bei SQ die Taille (...?....) betonen mit einem Gürtel. Das sieht bei mir aber dooooooof aus. Also doch lieber Sack? ;-) Vielleicht gibt es eine Alternative dazwischen.

Liebe Grüße Alexandra"

Das sagt Guido Maria Kretschmer

"Ja, da gibt es natürlich Alternativen! Man kann zum Beispiel auf eine hohe Taille setzen. Da sollte man nur auf keinen Fall breite Gürtel tragen.

Die große Frage ist natürlich: Was machen Busen und Beine? Also wenn man jetzt schmale Beine hat, dann ist es eigentlich perfekt: Das ist ganz wichtig, dass man unten schmal zuläuft und das Thema 'mehr Bauch' nicht weitererzählt. Dass da keine Hängerchen kommen. Keine Rüschengeschichten, keine großen Muster, die gerade im Bauchbereich natürlich auffallen.

Und man kann trotzdem mit der Taille ein bisschen spielen: indem man mit Layering arbeitet. Da können kleine kastige Jacken gut sein, die auf Taillenhöhe enden, weil sie genau diesen Effekt schaffen.

Wenn man viel Busen hat, kann man das sehr schön machen, indem man Dekolleté zeigt. Auch Statementschmuck kann da sehr schön wirken."

Guidos No-Gos

"Also man sollte jetzt nicht auf zu viel Knallfarbe in der Mitte setzen. Und lieber nicht zu sehr in das mädchenhafte Puppenbild gehen. Besser sind cleane, moderne zurückhaltende Geschichten.

Wenn man jetzt knallenge Sachen tragen würde, dann ist Formwäsche von Vorteil, weil sie ein bisschen Taille schenkt. Aber: natürlich aufpassen, dass man nicht dabei erstickt!“

Hast du auch eine Frage an Guido? So geht's:

Schick eine E-Mail mit deiner Frage an Guido Maria Kretschmer an redaktion.guido@rtl.de Bitte verwende den Betreff "Frag Guido"

Abwarten und Daumen drücken!

Wenn deine Frage zu den auserwählten gehört, dann wird Guido sie dir beantworten – die Frage und seine Antwort veröffentlichen wir dann auf unserer Website.

Bitte hab Verständnis dafür, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Weiterhin bitten wir dich auch um Geduld, denn manchmal kann es ein wenig dauern, bis deine Frage beantwortet wird. Wir setzen uns mit dir in Verbindung, wenn wir entschieden haben, dein Anliegen aufzunehmen. Du gibst mit der E-Mail an uns auch dein Einverständnis, dass wir deine Frage mit deinem Vornamen auf unserer Webseite veröffentlichen dürfen.

