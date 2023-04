In unserer Rubrik "Frag Guido" stellen unsere Leser:innen ihre Fragen direkt an den Modedesigner. Heute: Wie kann ich mit "Winkearmen" stylisch aussehen?

Seien wir kurz ehrlich: Wir alle hätten doch gerne unseren eigenen Guido, der uns bei Fragen rund um Style und Mode zur Seite steht, nicht wahr? Mit unserer Rubrik "Frag Guido" kommen wir diesem Traum so nahe wie möglich. Denn hier bieten wir unseren Leser:innen die Möglichkeit, der Modeikone ihre drängendsten Fragen zu stellen: Welche Farbe tut was für mich? Wie kann ich meine Körperform gekonnt in Szene setzen? Wenn du selbst ein paar Styling-Tipps, Hilfe beim Thema Deko oder bei anderen Themen benötigst: Hier erfährst du, wie du deine eigene Frage an Guido schicken kannst.

Frag Guido: Wie du "Winkearme" geschickt kaschierst

Heute dreht sich alles um das Thema "Winkearme" – also schlaffes Gewebe am Oberarm. Bei dem Phänomen fehlt es dem Gewebe an Elastizität – ob nun durch eine starke Zunahme an Gewicht oder, wie im Fall der Leserin, eine starke Abnahme. Sie hat nämlich 20 kg abgenommen und fühlt sich grundsätzlich pudelwohl. Doch nun, da der Sommer mit großen Schritten auf uns zukommt, sucht sie nach der richtigen Mode für sich.

Es gibt nur ganz wenige T-Shirts, deren Ärmel meine "Winkearme" verstecken – hast du einen Tipp für mich?

Das sagt Guido dazu: "Was da natürlich wunderbar ist, sind diese leicht asymmetrisch geschnittenen Oberteile, auch trapezgeschnittene T-Shirts zaubern das wunderbar weg. Dann sieht man ja trotzdem noch die Schultern, die sie vielleicht gerne zeigt, und auch den Brustansatz. Dann bietet sich noch ein leichtes Jersey an, das über eine Schulter fällt. Es gibt auch Neckholder, also Blusen, die trotzdem noch einen Armansatz haben.

Oder einfach ganz leichte, weite Hemdblusen oder Kleider, die unten drunter mit etwas Schmalerem getragen werden. Und sonst grundsätzlich überschnittene Kleidungsstücke. Aber es ist ein wenig schwierig. Eine Möglichkeit wären noch Ärmel, aber dann bitte darauf achten, dass die nicht zu eng sind. Tuniken können auch sehr schön aussehen.

Aber mein wichtigster Wunsch wäre für dich ein anderer: Ich würde ein bisschen dazu raten, die Arme lieben zu lernen! Wenn alles andere Größe 40 ist, dann gibt es auch nicht viel, was man sonst tun kann. Natürlich gibt es die Möglichkeit, sich die Arme straffen zu lassen, aber das hinterlässt Narben und deswegen machen das auch nicht viele Menschen."

Hast du auch eine Frage an Guido? So geht's:

Schick eine E-Mail mit deiner Frage an Guido Maria Kretschmer an redaktion.guido@rtl.de

Bitte verwende den Betreff "Frag Guido"

Abwarten und Daumen drücken!

Wenn deine Frage zu den auserwählten gehört, dann wird Guido sie dir beantworten – die Frage und seine Antwort veröffentlichen wir dann auf unserer Website.

Bitte hab Verständnis dafür, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Weiterhin bitten wir dich auch um Geduld, denn manchmal kann es ein wenig dauern, bis deine Frage beantwortet wird. Wir setzen uns mit dir in Verbindung, wenn wir entschieden haben, dein Anliegen aufzunehmen. Du gibst mit der E-Mail an uns auch dein Einverständnis, dass wir deine Frage mit deinem Vornamen auf unserer Website veröffentlichen dürfen.

Verwendete Quellen: Interview, dak.de

csc Guido