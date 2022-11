von Nil-Susann Yeger Es wird frisch! Wir haben mit Guido Maria Kretschmer gesprochen, um zu erfahren, mit welchem Schuhwerk wir in der kalten Jahreszeit vor die Tür treten sollen.

Es geht immer noch höher – damit ist nicht nur der Absatz gemeint, sondern die ganze Sohle! Die Chunky Boots sind das Must-have des Winters, haben wir im Interview erfahren. Guido Maria Kretschmer weiß, welche positiven Aspekte der Schuh für uns bereithält:

Der große Vorteil an diesen Schuhen ist, dass man warme Füße behält, dadurch das man mit der Sohle einen großen Abstand zum Boden hat.

Und womit kombinieren wir das It-Piece? "Die Boots kann man zu fast allem tragen", sagt uns Guido. Besonders zu einem langen Mantel sehen die dicken Profilsohlen einfach nur cool aus!

Guido Maria Kretschmers Tipps für kleinere Träger:innen des Schuhtrends

Kurze Beine und Boots passen nicht zusammen? Doch! Auf den Trend muss niemand verzichten, es kommt schließlich nur darauf an, wie man ihn trägt. Guido Maria Kretschmer rät_ Es sollte ein deutlicher Abstand zwischen dem Rocksaum und dem Schaft sein. Seine persönliche Styling-Regel: der Boot sollte eine Hand über dem Knöchel enden.

Dazu passen Mini-Röcke und Kleider mit einer Strumpfhose. Hosen, die weit über den Boot reichen, sind in dem Fall keine Figurschmeichler! Wenn es doch lieber die Hose anstelle des Rocks sein soll, dann rät Guido, eine voluminösere zu wählen, die man in den Schuh schoppen kann. Wer noch keine Boots für sich entdeckt hat, kann zum Stiefel greifen. Denn diese strecken das Bein optisch und sehen daher auch super an kürzeren Beinen aus.

Stiefel mit Blockabsatz oder dicker Sohle?

Wir nehmen beides! denn Guido spricht das wichtigste über die Silhouette aus:

"Stiefel machen die Beine sehr schön lang"

Das Stiefel ABC ist lang, Overknees, Underknees, Gummistiefel.. Wenn du lieber eleganter unterwegs bist, sollte deine Wahl auf den Blockabsatz fallen und für derbere styling Liebhaber:innen ist der Gummistiefel eine passende Wahl. Kombiniert mit einem Strickkleid unerlässlich in der Saison! Wenn es im Schrank noch fehlt, dann tut es auch der wollige Oversized Pullover unter einem Trenchcoat. Und welche Farben sind bei Stiefeln angesagt Guido? Aubergine, Cognac, Rot und Grün Töne sind die regierenden Nuancen der Wintersaison. Egal für welche farbliche Ausführung du dich entscheidest, warme Füße sind dank der dicken Sohlen garantiert. Die letzte Entscheidung, die noch anfällt ist Wild- oder Kunstleder? Das bleibt deinem Geschmack überlassen!

Guido