Guido verrät Das sind die Fashion-Trends für den Frühling

Wir freuen uns auf den Frühling und auf alles, was er mit sich bringt. Auch neue Trends stehen schon in den Startlöchern und sind bereit, unsere Garderobe so richtig aufzumischen. Guido Maria Kretschmer verrät, was für ihn die Must-haves der kommenden Saison sind.

Schluss mit gedeckten Farben und dicken Stoffen! Diesen Frühling wird es bunt und fröhlich. Welche Trends werden wir in den kommenden Monaten überall sehen und wie machen wir unsere Looks frühlingstauglich? Guido verrät seine Tipps.

Fashion Must-Haves 2022: Diese Trends wecken Frühlingsgefühle

Ob Jeans in allen Varianten, farbenfrohe Kombinationen oder spannende Muster – ab jetzt werden unsere Styles aufregend. Welche Teile in den Frühlingsoutfits nicht fehlen dürfen und wie wir die angesagten Trends am besten stylen, verrät Guido im Video.