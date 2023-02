von Stella Balschuweit Trends kommen und gehen. Und auch, wenn man es sich bei manchen Dingen nicht vorstellen kann, die meisten Trends – auch aus früheren Jahrzehnten – feiern früher oder später ihr Comeback.

Mit Trends ist es so eine Sache: Das Comeback von manchen können wir kaum abwarten, andere möchten wir möglichst für alle Zeiten in Fotoalbum sündiger Jugendzeiten verschwunden sehen. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Mode(-sünden) uns in diesem Jahr bevorstehen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat dafür das Gespür und verrät schon jetzt, welche Comebacks wir in Sachen Fashion und Frisuren im Jahr 2023 erwarten können.

2023 setzen wir auf Muster

Eines steht bereits fest: Besonders Muster sind in den nächsten Monaten voll im Kommen. Sag tschüss zu eintönigen Tops und langweiligen Hosen, denn von Mustern können wir in diesem Jahr gar nicht genug bekommen.

Es wird tierisch

Hier darf es gerne Fake zugehen, denn der Animalprint feiert in diesem Jahr sein Comeback. Und davon kann es gar nicht genug geben. Khloé Kardashian macht es vor und kombiniert gleich mehrere Pieces im Animallook miteinander. Bei so viel Muster auf dem Körper hält sie ihr Make-up dezent. Tierisch zu geht es bei diesem Outfit allemal! Wir können uns also merken: 'Weniger ist mehr' gilt bei Animalprint niemals!

Denim so weit das Auge reicht

Alt und langweilig? – Von wegen. Von einem Modetrend können wir in diesem Jahr gar nicht genug bekommen und Modedesigner Guido Maria Kretschmer verrät schon jetzt:

"Für mich sind es auf jeden Fall die Jeans, die zurückkommen"

Na, das klingt doch vielversprechend. Jeanslooks sind alles andere als eintönig, denn besonders Double Denim ist momentan einer der angesagten Styles. Aber auch neue Waschungen stehen in diesem Jahr im Fokus und verleihen unseren Looks Individualität. Besonders bei Schnitten und Bundhöhen wird es hier vielfältig, denn während die einen das Comeback von Low Waist feiern, bleiben die anderen bei klassischen Schnitten. Auch Schauspielerin Millie Bobby Brown setzt auf Jeans und entscheidet sich im Sommer für eine Denim-Shorts, die sie stilsicher zu Bikini und Cropped-Top kombiniert. Auf Jeans können wir also auch im Sommer setzen und genau diese Individualität macht sie zu einem unserer All-time-favorites.

Es wird farbenfroh

Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist sich sicher: Wo ein Comeback bevorsteht, lässt das nächste nicht lange auf sich warten. Neben Animalprint stehen im Sommer besonders bunte Outfits im Mittelpunkt: „Blüten- und Floralmuster bieten dafür den totalen Kontrast zu Outfits in Jeans“, weiß der Modedesigner. Bei dieser Vielfalt an Mustern ist wohl für jede:n etwas dabei. Influencerin Anna Adamyan macht es vor und trägt einen bunten Look mit individuellem Blumenprint. In Sachen Farben dürfen wir uns in diesem Jahr also austoben – da kann der Sommer doch kommen.

Statements setzen

Bei Accessoires wird es pompös, denn besonders die Trends beim Schmuck feiern ein auffälliges Comeback. Guido prophezeit Statementschmuck eine rosige Zeit. Große Pieces, wie Ketten oder Ohrringe, werden die It-Pieces des Jahres werden. Model Toni Garrn setzt schon jetzt auf die auffälligen Begleiter und schmückt sich mit neben einer Statementkette mit den dazu passenden Ohrringen.

Zeit für etwas Neues?

Doch nicht nur in Sachen Fashion können wir uns auf Abwechslung freuen. Sängerin Lena Meyer-Landrut setzt schon jetzt auf das Frisuren-Comeback 2023, denn markante Bobs werden DER Trendschnitt des Jahres. Ein bisschen Abwechslung schadet nie und was bietet sich da besser an, als eine neue Frisur? Mit einem Bobschnitt machst du dieses Jahr definitiv nichts falsch und bist mit diesem Look ganz sicher am Puls der Zeit.

Guido