Guido verrät Zeitlose Modeklassiker für jeden Frühling

Der Frühling steht vor der Tür und du hast nichts anzuziehen? Modedesigner Guido Maria Kretschmer verrät uns Klassiker, die einfach zu jedem Frühling passen.

Der Frühling kommt zurück – "Allerhöchste Zeit", werden sich die meisten wohl denken. "Oh, Schreck!", denkt sich der Rest, denn wie jedes Jahr fragt man sich: "Was soll ich denn nun bitte anziehen?"

Schließlich sind wir es durch die letzten stürmischen, teils bitterkalten und ungemütlichen Monate gewohnt, uns möglichst dick anzuziehen. Wenn Mütze, Schal und Wintermantel Stück für Stück zurück in den Kleiderschrank verbannt werden, welches Teil sorgt für einen Look, der den Frühling begrüßt? Wir haben Modedesigner Guido Maria Kretschmer nach ein paar Pieces gefragt, die einfach zu jedem Frühling passen.

"Was immer geht, ist ein zartes Grau oder Hellblau mit Streifen"

Die gute Nachricht vorweg: Es gibt mehr als einen Modeklassiker, der "Frühling" schreit. Wie der Designer bestätigt, gibt es "ein ganzes Bataillon" an Pieces. Starten wir mit dem Oberteil. "Da kann eine ganz leichte, gestreifte Bluse sehr schön sein", verrät uns Guido. Und bei der Wahl sind uns nahezu keine Grenzen gesetzt: "Bei dem Thema kann man sich auch kreativ schön austoben: Mag ich das mit Kragen? In welcher Farbe?"

Was immer geht: ein zartes Grau oder auch Hellblau mit Streifen, so der Modedesigner. "Möglich sind auch bretonische Hemden, also Sommer-Shirts, die etwas überschnitten sind – nicht nur Picasso hat das gemacht, das ist das ABC der Mode und steht fast jedem."

"Alles, was Frühlingsfarben sind, geht gerade besonders gut"

Für diejenigen, die sich schon ein wenig mehr Richtung Sommer trauen, biete sich ein maritimer Look an, rät Guido. "Der gibt die Aussicht auf einen schönen Frühling und ein bisschen Wind!" Genauso gut eigne sich aber auch ein gut geschnittener Rock oder leichte Sommerkleider – unter denen man natürlich noch etwas trägt. Alternativ schlägt Guido langärmlige Kleider vor.

Beim Thema Hosen könne es auch eine Jeans sein – mit einer nicht zu dunklen Waschung, denn auch das könne Frühling bedeuten. "Grundsätzlich übrigens alles, was eine hellere Waschung hat", verrät Guido. Und man dürfe sich ruhig an eine farbige Tasche trauen. Apropos Farbe: "Alles, was Frühlingsfarben sind, geht gerade besonders gut, wie gesagt können das zum Beispiel maritime Farben sein oder auch die ganzen Blauschattierungen." Gewappnet mit so viel Expertenwissen kann der Frühling nicht früh genug da sein.

cs Guido