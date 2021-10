Das war mal eine schöne Überraschung! Am Sonntag lief die erste Folge von "Guidos Wedding Race" und es wurde nicht nur unterhaltsam, sondern auch ziemlich romantisch. Das Besondere: Guido Maria Kretschmer ist ganz nah dran, er begleitet die Bräute sogar zum Brautkleid-Shopping! Ein paar Eindrücke davon konnten und wollten wir euch einfach nicht vorenthalten und haben in dieser Strecke die schönsten Momente festgehalten.

In seiner neuen Sendung kämpfen drei Paare in fünf individuellen Aufgaben um ihre Traumhochzeit. Wie gut kennen sie sich und wie funktionieren sie als Team? Das Gewinnerpaar wird nicht nur von Guido persönlich getraut, sondern erhält auch von ihm gestaltete Eheringe und Hochzeitsoutfits.

Seid ihr so neugierig wie wir und möchtet erfahren, welches Team sich nächstes Mal in Guidos Herz spielt? Auf dem Sender VOX könnt ihr am 17. Oktober nochmal um 20:15 Uhr in Spielfilmlänge dabei sein – natürlich mit Guido Maria Kretschmer als Kommentator, Wedding Planner und Shopping-Queen-Begleitung.