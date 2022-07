von Tari Weber Was Herzogin Catherine trägt, ist in Windeseile ausverkauft. Denn ihre Looks sind nicht nur (teilweise) erschwinglich, sondern bringen uns den royalen Charme direkt in den Schrank. Wie beispielsweise ihr neues Sommerkleid mit Streublumenmuster.

In Cambridgeshire fand eine besondere Veranstaltung statt. Die Enthüllung des ersten offiziellen gemeinsamen Porträts von Prince William und Herzogin Catherine. Dass der Besuch des Fitzwilliam-Museums der Universität Cambridge deshalb auf dem Tagesplan der Royals stand, ist völlig klar. Schließlich sind sie ja Herzog und Herzogin von Cambridge. Was das Internet sich allerdings fragt: Wo hat sie nur dieses Kleid her? Und so schießen die Suchanfrage in die Höhe und das Kleid ist ruckzuck unauffindbar. Middleton-Effekt halt.

Eins A-Linienkleid à la Herzogin Catherine

Museumsbesuche klingen nach der Art Tagesausflug, den Frau am besten in einem gemütlichen Look bestreitet. Für ihren trägt Herzogin Kate ein wadenlanges A-Linienkleid von L.K. Bennett im modernen Streublumenmuster. Durch den rosa-blauen Farbverlauf wirkt das Sommerkleid an ihr besonders frisch. Wer das 450-Euro-Kleid jetzt vergeblich online sucht, für den haben wir zwei Anmerkungen: Erstens: Es kommt aus keiner aktuellen Kollektion. Die Herzogin ist ein Outfit-Repeater und das lieben nicht nur wir, sondern auch die Umwelt. Zuletzt hat sie dieses Piece 2015 getragen. Zweitens: Es gibt eine Alternative, die günstiger ist, aber mindestens genauso großartig aussieht wie die von Herzogin Catherine.

H&M: Die Royal-ternative zum kleinen Preis

Das Tolle an Streublumenmuster ist, dass aus der Ferne nicht ersichtlich ist, ob's gepunktet, abstrakt gemustert oder ein Blümchenkleid ist. Das macht den ohnehin schon sehr romantischen Look noch edler. Wie bei Kate ist dieses Piece wadenlang. Als kleines Add-on gibt's statt Rundhals einen legeren V-Ausschnitt mit Bindebändern. Perfekt, um die Lieblingsketten in Szene zu setzen. Große, luftige Raglanärmel, eine breitgesmokte Taille und der dezent ausgestellte Rock bringen alles mit, was wir für einen Sommerausflug brauchen. Stylt den Look wie Herzogin Catherine mit Pumps oder greift zu Sneakern. Nur 35 Euro kostet der tolle Sommer-Allrounder.

