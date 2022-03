Mit Frische und Lebendigkeit sorgst du für den perfekten Sommer-Vibe – wie geht das besser als mit der richtigen Farbwahl? Ice Cream Colours liegen diesen Sommer im Trend.

Erdbeere, Zitrone, Vanille oder Pistazie – Farben in den verschiedensten Eiscreme-Sorten sind diesen Sommer total angesagt. Mintgrün, Rosa, Salbei, Hellblau oder Apricot sorgen für einen richtigen Sommer-Vibe – ob als Kleidungsstück, Accessoire oder Dekoration in den eigenen vier Wänden.

Schon seit den 1950er-Jahren sind Cremetöne und Pastellfarben immer wieder im Trend und setzen in der Modewelt schlichte, aber farbenfrohe Akzente. Mittlerweile sind Sommerkollektionen mit Eiscremefarben kaum mehr wegzudenken.

Zur aktuellen Berlin Fashion Week stechen gerade diese Farben auch wieder besonders hervor. Berühmte Designer wie Marcel Ostertag zeigen in der Kollektion für den Sommer tolle Outfits in Gelb, Rosa oder Hellblau.

© Sebastian Reuter

Erdbeer-Rosa, Pistazien-Grün oder Zitronen-Gelb?

Besonders rosa und violett Töne wie die Eissorten Erdbeere oder Lavendel haben das mädchenhafte Image schon längst abgelegt. Dabei kann in den Farbnuancen noch ein bisschen gespielt werden. Von Altrosa über Nudetöne ist für jeden Typ etwas dabei.

Helle Blautöne sind einfach in Jeans-Looks zu verwirklichen. Auch Blusen oder Hemden lassen die Trendfarbe besonders stylisch aussehen und werten den Look nochmal auf.

Zitronen-Gelb lässt sich schön kombinieren. Mit anderen Eiscremefarben wie Hellblau oder Rosa sieht ein Look ganz besonders sommerlich aus.

Besonders beliebt sind Apricot-Töne und Lachs-Farben. Kombiniert mit verschiedenen Materialien und Stoffen, wie Leder oder Jeans, sorgen sie für den perfekten Farb-Akzent im Outfit.

Grüntöne wie in Minz- oder Pistazieneiscreme sehen besonders toll kombiniert mit Basic-Teilen in Schwarz oder Weiß aus. Damit kannst du nie etwas falsch machen. Nicht nur im Outfit, sondern auch in der Dekoration sind grüne Ice Cream Colours der Hingucker, denn die Frische, die auch durch Planzen im Raum erzeugt wird, lässt sich ebenso durch Töne wie Minze oder Pistazie zaubern.

Accessoires in Ice Cream Colours als sommerliches Extra

Um einen Look zu vervollständigen, dürfen die richtigen Accessoires nicht fehlen. Taschen in bunten Cremetönen lassen sich vielseitig kombinieren. Looks mit schlichten Farben werden mit den fröhlichen Pastellfarben aufgewertet und lassen das Outfit noch sommerlicher aussehen. Nicht nur zu besonders stylischen Outfits, sondern auch zu strengen Business-Looks passt eine Pastell-Bag.

Auch in Sachen Schmuck ist ein bisschen Farbe neben Silber, Gold oder Roségold ein echter Hingucker. Schon durch kleine und schlichte farbliche Akzente kannst du deinem Outfit einen klassischen Sommer-Vibe verpassen.

Dekoration mit Frische-Kick

Du wünschst dir richtiges Sommerfeeling in den eigenen vier Wänden? Kein Problem! Dekoration in Ice Cream Colours sorgt für Frische und farbliche Akzente im Raum und liegt dabei auch noch voll im Trend! Kissenbezüge in Pastellfarben für das Sofa, eine rosafarbene Vase für frische Blumen oder aber neue Bettwäsche in Mintgrün verleihen der Wohnung ein lebendiges Sommer-Flair.