Jennifer Lopez und Ben Affleck sind offiziell verheiratet. Die beiden Hollywoodstars gaben sich am vergangenen Wochenende in Georgia das Jawort. Nun gewährt die Braut auch einen ersten Blick auf ihre insgesamt drei Brautkleider und ihr Styling.

Nach rund zwanzig Jahren haben Jennifer Lopez und Ben Affleck erneut zueinander gefunden – und es diesmal sogar bis zum Altar geschafft. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im Juli im engsten Kreis in Las Vegas gab sich das Paar am 20. August 2022 nun vor Freund:innen und Familie erneut das Jawort. Auf dem Anwesen des "Argo"-Stars in Georgia zelebrierten sie drei Tage lang ihre Liebe. Bisher durften sich Fans lediglich an Paparazzi-Fotos der Feierlichkeiten aus der Ferne erfreuen. Nun gibt es endlich erste offizielle Bilder ihrer traumhaften Hochzeitslooks.

Jennifer Lopez kündigt erste Hochzeitsfotos an

"Erster Blick auf meine Hochzeitslooks auf OnTheJLo.com", kündigt die "Marry Me"-Darstellerin ihren Newsletter für Fans am Dienstagnachmittag, 23. August, auf Instagram an. Dazu teilt sie eine Aufnahme, die ihr Gesicht im Close-up zeigt. Hinter einem zarten, weißen Schleier ist das glamouröse Make-up der Sängerin und Schauspielerin zu erahnen.

An ihren Ohren funkeln Ohrringe mit Diamanten und Perlen und es sieht fast so aus, als zierten Rüschen ihren Hals. Jen hat sich also für ein hochgeschlossenes Kleid für ihren großen Tag mit Ben entschieden.

"Die perfekte Braut am perfekten Tag"

Binnen weniger Stunden sammelt der Instagram-Beitrag über eine halbe Million Likes und zahlreiche Kommentare. "Ich kann es kaum erwarten", schreibt beispielsweise US-TV-Star Brad Goreski, 45, darunter. Star-Stylistin Mariel Haenn lobt: "Die perfekte Braut am perfekten Tag." Unternehmerin Loren Ridinger, die offenbar selbst zu Gast bei der dreitägigen Hochzeit war, verrät: "Es war die schönste Hochzeit, Baby. Ich bin so glücklich."

JLo trug drei Brautkleider von Ralph Lauren

Wie versprochen liefert JLo dann auch prompt nach. In ihrem Fan-Newsletter zeigt die Entertainerin, dass sie nicht nur ein traumhaftes Hochzeitskleid von Designer Ralph Lauren getragen hat, sondern offenbar gleich drei. "Die Kleider waren traumhaft... Danke, Ralph Lauren", schreibt sie in der Mail, die exklusiv an Abonnenten gesendet wird.

Während es sich bei einem der Kleider, wie man schon erahnen konnte, um eine hochgeschlossene Robe mit langer, gerüschter Schleppe, kleinen Ärmeln und rundem Rückenausschnitt handelte, betonte das zweite ihre Kurven. Ein tiefer Ausschnitt ließ das Dekolleté der Sängerin hervorblitzen, eine kleine transparente Kapuze diente als Schleierersatz. Als drittes Brautkleid hatte Jen ein Dress im Mermaid-Schnitt gewählt, das aus hunderten von Perlenketten bestand.

"Ich werde schon bald noch ein paar weitere Fotos und leckere Details zu unserem großen Tag auf On The JLo teilen...", verspricht Jennifer.

Verwendete Quelle: instagram.com, onthejlo.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei gala.de.