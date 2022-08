Jennifer Lopez So teuer waren ihre Brautoutfits

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind offiziell verheiratet. Die beiden Hollywoodstars haben sich am vergangenen Wochenende in Georgia das Jawort gegeben. Nun gewährt die Braut auch einen ersten Blick auf ihre insgesamt drei Brautkleider und ihr Styling. Und das hat einiges gekostet!

Nach rund zwanzig Jahren haben Jennifer Lopez, 53, und Ben Affleck, 50, erneut zueinander gefunden – und es diesmal sogar bis zum Altar geschafft. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im Juli im engsten Kreis in Las Vegas, hat sich das Paar am 20. August 2022 nun vor Freund:innen und Familie erneut das Jawort gegeben. Auf dem Anwesen des "Argo"-Stars in Georgia zelebrierten sie drei Tage lang ihre Liebe. Bisher durften sich Fans lediglich an Paparazzi-Fotos der Feierlichkeiten aus der Ferne erfreuen. Nun gibt es endlich erste offizielle Bilder ihrer traumhaften Hochzeitslooks.

Jennifer Lopez zeigt erste Hochzeitsfotos

"Erster Blick auf meine Hochzeitslooks auf OnTheJLo.com", kündigt die "Marry Me"-Darstellerin ihren Newsletter für Fans am Dienstagnachmittag, 23. August, auf Instagram an. Dazu teilt sie eine Aufnahme, die ihr Gesicht im Close-up zeigt. Hinter einem zarten, weißen Schleier ist das glamouröse Make-up der Sängerin und Schauspielerin zu erahnen.

JLo trug drei Brautkleider von Ralph Lauren

Wie versprochen liefert JLo über ihren persönlichen Newsletter dann auch prompt Fotos nach. In ihrem Fan-Newsletter zeigt die Entertainerin, dass sie nicht nur ein traumhaftes Hochzeitskleid von Designer Ralph Lauren getragen hat, sondern offenbar gleich drei. "Die Kleider waren traumhaft... Danke, Ralph Lauren", schreibt sie in der Mail, die exklusiv an Abonnent:innen gesendet wird und teilt Close-ups des Rüschenkleides, eines mit Swarovski-Steinen und eines mit Perlen besetzt.

JLos Hochzeitskleider kosten mehrere Millionen Dollar

Doch nicht nur optisch haben es die Brautkleider der Berühmtheit in sich. Auch bei den Kosten ging Jennifer aufs Ganze und soll mehr als eine Millionen US-Dollar für ihre Kleider hingeblättert haben. Ein Stylist von Jennifer Lopez vermutet bei dem Wert ihrer drei Couture-Kleider von Designer Ralph Lauren, 82, einen Wert von rund 1.005.000 Euro. "Couture-Hochzeitskleider können zwischen circa 55.300 Euro und bis zu 5.025.000 Euro kosten.

Aber die von Lauren sind kostspieliger. Diese Kleider fangen bei etwa 502.400 Euro pro Stück an", erklärt er gegenüber "Mail Online". Hinzu kommt der absolute Seltenheitswert der Ralph-Lauren-Brautkleider. Der Amerikaner entwarf zuvor erst vier andere Hochzeitskleider, darunter ein cremefarbenes Kleid für Priyanka Chopra, 40, bei ihrer Hochzeit mit Nick Jonas, 29. Doch Geld sollte für die neue Misses Affleck wirklich keine Rolle gespielt haben.

Maßgeschneiderter Schmuck

An ihren Ohren funkeln über den ganzen Abend Ohrringe mit Diamanten und Perlen und auch die haben eine ganz besondere Geschichte. Die Diamantohrringe mit über 27 Karat sind eine Luxuskreation des Diamantenhändlers Samer Halimeh. Der gehört zu den besten und exklusivsten Verkäufern von Diamanten und gilt als Schmuckberater von Stars wie Naomi Campbell oder Oprah Winfrey. Seine Diamanten in Tropfenform sollen extra für Jlos Party in Georgia angefertigt worden seien. Der Wert der Schmuckstücke wird dabei auf satte zwei Millionen Dollar geschätzt.

Haare und Make-up: Diese Beautylooks trug JLo

Verantwortlich für JLos Beauty-Look in Georgia ist Star-Make-up-Artist Mary Philips. Sie kreiert für den großen Tag der Sängerin nicht nur den ersten Perlmutt-Look inklusive Winged-Liner unter dem Schleier, sondern verwandelt das Make-up der Latina für ihre zwei anderen Hochzeitskleider in braune Smokey-Eyes und bräunliche 90s-Lippen. Hair Artist Chris Appleton sorgt mit einem hohen Pferdeschwanz, einen Dutt und einer getwisteten Hochsteckfrisur für gleich drei perfekte Brautfrisuren.

"Die perfekte Braut am perfekten Tag"

Binnen weniger Stunden sammelt der Instagram-Beitrag über eine halbe Million Likes und zahlreiche Kommentare. "Ich kann es kaum erwarten", schreibt beispielsweise US-TV-Star Brad Goreski, 45, darunter. Star-Stylistin Mariel Haenn lobt: "Die perfekte Braut am perfekten Tag." Unternehmerin Loren Ridinger, die offenbar selbst zu Gast bei der dreitägigen Hochzeit war, verrät: "Es war die schönste Hochzeit, Baby. Ich bin so glücklich."

Verwendete Quelle: instagram.com, onthejlo.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei gala.de.