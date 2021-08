Mit diesem ganz besonderen Mix aus Schal, XL-Rollkragen und Mütze schlagen wir Frostbeulen ein stylishes Schnippchen. Guidos flauschiger Kapuzen-Snood ist irre schnell gestrickt und könnte das Must-have-Accessoire der Saison werden.

Kuschelarm Nachstricken – das braucht ihr:

Garn von Lana Grossa, Qualität »Brigitte No. 2« (47 % Alpaka, 45 % Baum- wolle, 8 % Schurwolle, Lauflänge 140 m/50 g): 150 g in Zimtorange Nr. 32

Wollpaket zu bestellen für 23,85 Euro unter ↘ guido-magazin.de

Stricknadeln 5 oder 6 • Rundstricknadel 4 oder 5

(wichtig ist, dass du auf die Angaben in der Maschenprobe kommst)

Bandmuster

Mit der Rundstricknadel. In Runden: 1 M re,1 M li im Wechsel stricken.

Halbpatent

Mit dicker Nadel. 1. R (Rückr.): Randmasche, 1 M mit einem Umschlag li abheben, 1 M re im Wechsel, enden mit 1 M mit einem Umschlag li abheben, Randmasche.

2. R (Hinr.): Randmasche, 1 M mit dem Umschlag der Vorreihe re zu- sammenstricken, 1 M li im Wechsel, enden mit 1 M mit dem Umschlag der Vorreihe re zusammenstricken, Randmasche.

Die 1. und 2. R stets im Wechsel stricken. Alle Rand maschen immer re stricken.

Maschenprobe

Halbpatent: 16 M und 34 R = 10 x 10 cm.

So geht's

Mit dicker Nadel 109 M anschlagen und im Halbpatent stricken. 20 cm ab Anschlag beidseitig für die Gesichtsöffnung 12 M abketten und über die restlichen 85 M weiter im Halbpatent stricken. Für die Kapuzenrundung 39 cm ab Anschlag die mittleren 3 M zusammenstricken, dafür auf der Vorderseite 41 M stricken, 1 doppelten Überzug (1 M re abheben, 2 M re zusammenstricken, die abgehobene M überziehen) arbeiten und die R beenden. Diese Abnahmen in jeder 4. R wiederholen. 48 cm ab Anschlag die restlichen M abketten und die Naht schließen. Die Naht in der vorderen Mitte im Matratzenstich schließen. Am gesamten Kapuzenausschnitt mit der Rundstricknadel ca. 116 M aufnehmen und knapp 8 cm im Bundmuster stricken, dann alle M abketten, die Blende zur Hälfte nach innen klappen und dort festnähen.





Dieser Artikel erschien ursprünglich im Guido Heft Nr. 11/2020.