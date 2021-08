Taschen: Zwei der Taschenbeutel jeweils auf rechts an die vordere Seitennaht nähen. Dabei genau von Knips zu Knips nähen. Die jeweiligen Seitenteile daneben legen und die beiden anderen Taschenbeutel an der entsprechenden Position genauso annähen.

Seitennähte: Seitenteil und Vorderteil auf rechts aufeinanderlegen und vom Saum bis unter den Arm zusammennähen. An der Taschenposition die Naht jeweils von Knips zu Knips offen lassen. Die Nähnadel im Stoff stecken lassen und das Nähmaschinenfüßchen anheben. Mit einer kleinen Schere die Nahtzugabe unterm Arm bis kurz vor der Nadel einschneiden. Nun lässt sich der Arm gerade an das Seitenteil legen und die Naht kann bis zum Ärmelsaum geschlossen werden. Den Schritt für alle 4 Seitennähte wiederholen.

Beleg: Die beiden Vorderteilbelege oben am schmalen Ende rechts auf rechts aneinander nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den entstandenen Beleg rechts auf rechts an die vordere Kante und den Saum stecken und annähen. Darauf achten, dass die Nähte in der hinteren Mitte genau aufeinandertreffen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Beleg nach innen klappen und die Naht von außen bügeln, so dass sie 1-2mm nach außen sichtbar ist.