von Tari Weber

Bei der Shopping Queen geht es diese Woche um das Motto: Boys, boys, boys! Wir haben drei Looks für das Traumdate mit einem Bandmitglied zusammengestellt.

Mit ihren Gesichtern haben wir unsere Zimmerwände tapeziert, damit es das Erste ist, was unsere müden Augen morgens erblicken und das Letzte am späten Abend. Boygroups waren DAS Musik-Phänomen der 90er. Die Jahre sind ins Land gezogen, unsere Wände ziert jetzt vielleicht "Kunst", aber wenn das Teenie-Selbst könnte, würde es doch definitiv "Ja" zu einem Date sagen, oder? Aber welches Styling für welchen Schwarm? Dieser Frage durften sich die Shopping-Queen-Teilnehmer:innen stellen – und wir haben uns auch mal so unsere Gedanken gemacht …

Boyz II Men

Boyz II Men

Wir machen eine Zeitreise zurück in die 90er: Einige unter uns haben miterlebt wie die Bandmitglieder wortwörtlich eine Transformation von "boys to men" gemacht haben. Spaziergang mit anschließendem Kino-Date? Die Outfits der Musikvideos liefern jede menge Inspiration, wie beispielsweise für Overknees kombiniert mit Minirock und Kuschelpulli. Dieser Look eignet sich definitiv für alles, was der Abend mit sich bringt.

One Direction

One Direction

Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik haben schon so einige Frauen zum Schreien gebracht. Und in Ohnmacht gefallen sind auch ein Dutzend. Auch wenn die Jungs sich musikalisch in unterschiedliche Richtungen entwickeln, bleiben sie doch fest in den Herzen der Fans verankert. Bodenständigkeit und Raum für Spontanität sollte daher der Look für diese Sweeties bereit halten. Am besten also in Mom Jeans und Slipper schlüpfen und auf geht's!

BTS

BTS

Schon mal was von K-Pop gehört? Südkoreanische Popmusik gehört nicht nur lange zur Kultur des Landes, sondern sorgt auch international für Furore: Vom eigenen McDonald's Burger, über Grammy Nominierungen hin zur Partnerschaft mit dem Luxus-Haus Louis Vuitton. Die siebenköpfige Boygroup BTS ist nur eines von vielen Beispielen mit einer riesigen Anhänger:innenschaft. Das beliebteste Mitglied ist laut Umfragen Kim Taehyung, auch V genannt. Zu einem Date in einer ausgefallener Eisdiele tragen wir Minikleid und Mules mit architektonischem Absatz. Ui, ui, ui, die können sich echt sehen lassen!