von Tari Weber

Hingucker in eleganter und verspielter Kombination stylen wir mit Strickpieces im Zopfmuster – und vor allem durch Mut zur Farbe. So gelingt's!

Strick macht schick, weil er vielfältig und aufregend ist. Egal, ob extra grobmaschig und leicht für den Sommer oder flauschig eingedeckt, sobald es kalt wird. Ein klassisches Muster, das uns hierbei begegnet ist der "Zopf" – und der lässt sich besonders edel stylen.

Strick macht schick: Zopfmuster Styles, die wir lieben

Die Eleganz der Einfachheit

Basics gehören in jeden Schrank, denn sie retten uns an den Tagen, an denen wir keine Zeit zu verlieren haben. Strickpullover mit Zopfmuster sind zwar schlicht, aber heben sich trotzdem dezent ab. Dadurch lassen sie sich nicht nur gut alleine tragen, sondern verleihen in Kombination mit peppigen Blusen sowie Hemden dem Look einen eleganten Schliff. Beige, Grau, Schwarz und Creme sind hier die Töne, auf die wir bei einem Everyday-Piece Wert legen sollten.

Farbspektakel

Wer sich keinen modischen Zopfpullover mit Colorblocking gestrickt hat, sollte trotzdem nicht auf bunte Vielfalt verzichten. Es wird Zeit, sich mehr zu trauen. Das Spiel mit den Farben scheint auf den ersten Blick nach einer Hürde, die nur schwer zu überwinden ist. Doch seid beruhigt: Es gibt einen Hack aus dem Kunstunterricht, der uns beim Styling zugute kommt. Erinnert ihr euch an das Farbrad und die Unterteilung in Primär-, Sekundär- und Tertiärfarben? Das kann eurer Helferlein werden, um herauszufinden welche Kombinationen harmonisch für's Auge sind. Zur Primärfarbe Gelb passen beispielsweise die danebenliegenden Sekundärfarben Grün und Orange, aber auch die gegenüberliegende Komplementärfarbe Lila. Es lohnt sich, mit verschiedenen Tönen der jeweiligen Farbauswahl zu spielen und beispielsweise statt knalligem Gelb, eher zu Senftönen zu greifen für einen gedeckten Look.