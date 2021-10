Du wolltest schon immer mal bei Shopping Queen mitmachen? Dann ist jetzt deine Chance gekommen: Es werden fünf Frauen gesucht, die Lust auf ein Umstyling haben …

Na, wer saß nicht auch schon einmal zu Hause auf der Couch und hat mitgefiebert, während die Kandidat:innen bei Shopping Queen sich auf die Modejagd gemacht haben? Dabei ertappen wir uns gerne mal bei dem heimlichen Wunsch, selbst dabei zu sein. Wie würde man das Motto wohl interpretieren? In welchen Läden würde man shoppen? Und welches Modestück würde man sich gönnen, von dem man bislang nur geträumt hat?

Jetzt hast du die Chance, live dabei zu sein – und zwar bei einer ganz besonderen Shopping-Queen-Edition! Gesucht werden Menschen, die Lust auf etwas Neues haben. Und zwar so richtig! Denn diesmal geht es um das Motto Umstyling, und das fängt zwar in der Mode an, hört aber erst beim Friseurbesuch auf… Sprich: Es geht um ein Make-over von Kopf bis Fuß. Beim Friseur darf geschnitten, getönt, gefärbt und gewuschelt werden, um das Beste aus dir herauszuholen. Ganz nach dem Motto: Einmal alles neu, bitte!

Keine Sorge: Hier passiert natürlich nichts gegen den Willen der Kandidat:innen. Im Gegenteil: Guido Maria Kretschmer ist schließlich dafür bekannt, ein Auge dafür zu haben, was einem Menschen steht und guttut! Und wer weiß, vielleicht holt er bei Shopping Queen eine ganz neue Seite an dir hervor?

Shopping-Queen-Kandidat:innen gesucht

Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidatinnen ab 18 Jahren in und aus dem Raum Hamburg (maximal 30 Kilometer Entfernung), die Lust auf eine optische Typveränderung haben.

Der Drehzeitraum ist vom 27. November bis zum 03. Dezember 2021, das Finale findet am 15. Dezember 2021 statt. Gedreht und geshoppt wird in Hamburg. Du solltest an den Tagen also noch nichts vor haben.

Wie kann ich mich bewerben?

Na, haben wir deine Neugier geweckt? Dann kannst du dich jetzt unter shoppingqueen@constantin-entertainment.de bewerben!

Wir sind gespannt und drücken die Daumen.