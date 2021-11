5 Kandidatinnen setzen ihre "Makel" in Szene – und sehen toll aus!

von Tari Weber

Dieses Mal drehte sich bei der Shopping Queen alles darum, die eigenen vermeintlichen Makel zu lieben: Eine Krone, fünf Kandidatinnen und Promis, die wissen, worauf es bei Body Positivity ankommt – lasset das Shopping beginnen.

Kaum eine Beziehung kann so schwierig sein wie die Beziehung zu uns selbst: unseren Emotionen, unserem Körper und unserer Person generell. Ein gesundes Verhältnis mit uns zu haben, ist mehr oder weniger eine One Woman Show, die viel Hingabe, Geduld und Ausdauervermögen erfordert. Und sind wir mal ehrlich: Geht es um's Aussehen, können wir manchmal gnadenlos hart mit uns selbst ins Gericht gehen. Jede Pore wird analysiert, jedes Kilo kommentiert. Etwas Neues zum Bemängeln finden? Oh, das geht schneller als man denkt. Wir kennen es alle.

Die Beziehung zu unserem Körper ist eben so wie jede andere: Man lernt sich kennen, baut Vertrauen auf, wendet sich hin und wieder ein bisschen ab, spricht miteinander, bügelt es aus... Es ist nicht immer alles rosig und das dürfen wir auch nicht erwarten. Wir können aber damit anfangen unseren Körper für die Arbeit, die er leistet wertzuschätzen und unseren kleinen Baustellen besonders viel Liebe zu schenken – so wie die Kandidatinnen dieses Mal bei der Shopping Queen.

Diese Woche drehte sich dabei nämlich alles um das Thema "Body Positivity" – und vor allem die Selbstliebe, die die Kandidatinnen grandios gefeiert haben. Sie alle hatten mit vermeintlichen "Makeln" zu kämpfen, die, seien wir doch mal ehrlich, anderen vielleicht gar nicht auffallen, einen selbst aber doch ganz schön belasten. In dieser besonderen Shopping-Queen-Folge bekam jede Kandidatin eine prominente Begleitung an die Seite. Die beriet sie nicht nur beim Shopping, sondern hatte auch den einen oder anderen empowernden Rat parat …

Was sollen wir sagen? Das Ergebnis kann sich sehen lassen – und gefällt uns so gut, dass wir es hier gleich noch einmal feiern möchten. Alle Frauen zeigen uns ihre ganz persönliche Schönheit und strahlen. Bravo!