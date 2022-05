"Shopping Queen" Dieses Motto sorgt für Entsetzen

von Rachel Brozowski "Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Dieses Motto sorgt bei einer Kandidatin für Entsetzen +++

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag)

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn

seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen")

Ablauf der Sendung: 5 Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, 4 Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt

"Shopping Queen" 2021: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido

02. Mai 2022

Dieses Motto sorgt für Entsetzen

Neue Runde, neues (Shopping-)Glück: Diese Woche gastiert Guido Maria Kretschmer mit "Shopping Queen" im schönen Regensburg. Die fünf Kandidatinnen sind voller Vorfreude, doch wir dürfen verraten: Das Motto dieser Woche sorgt nicht bei allen für pure Glücksgefühle.

Besonders Kandidatin Sabrina ist regelrecht entsetzt, als Guido das Motto verkündet: "Gegensätze ziehen sich an – Kreiere den perfekten Look in Schwarz und Weiß." Die 20-Jährige schlägt sich die Hände vor das Gesicht. Schließlich hatte sich die Lehramts-Studentin explizit ein farbenfrohes Thema wie zum Beispiel Colour-Blocking in Rosa und Orange gewünscht. "Also, ich bin sprachlos. Die Nerven liegen blank", so Sabrina. Es wird also sehr spannend sein, zu sehen, wie gut die Jüngste in der Runde das Shopping-Problem an Tag 1 löst.

