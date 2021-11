Shopping Queen Drei Redakteurinnen mit ihrem Style zum Motto "Anzüge"

In dieser Woche möchte Guido Maria Kretschmer von seinen Kandidatinnen das perfekte Outfit zum Motto "Anzüge" sehen. Auch wir haben uns wieder an das aktuelle Motto gewagt und drei Looks kreiert.

Anzüge sind längst nicht mehr nur etwas für Männer, weshalb sich Guido Maria Kretschmer bei "Shopping Queen" aktuell auch dieses Thema geschnappt und zum Motto der Woche umformuliert hat: "Ran an den Anzug! Überzeuge im trendigen Hosenanzug!" Während die fünf teilnehmenden Kandidatinnen auf Shopping-Tour gehen, haben drei unserer Redakteurinnen in ihren Kleiderschrank geschaut und das passende Styling zum Motto gefunden!

Drei unterschiedliche Styles unserer Redakteurinnen zum Motto "Anzüge"

Kristina, SEO-Redakteurin: Anzüge gehören im Herbst zu meinen absoluten Lieblingslooks. Je nach Temperatur können sie im Styling easy angepasst werden: Ob mit Top, Kaschmirpullover oder Hoodie entscheidet der Wetterbericht am Morgen. Zum schwarzen Zweiteiler ist ein Oberteil und passendes Schuhwerk schnell gewählt.

© Janina Oehlbrecht

Was ich an diesem Look mag, ist, dass alles trotz Mix and Match super zusammenpasst. Den Nadelstreifen-Blazer habe ich für 3 Euro Second Hand erstanden, die Anzughose hat mich mit ihrem High Waist Schnitt und ihren Bügelfalten sofort überzeugt. Und wenn sich schon alles um Längsstreifen handelt, kommt an wärmeren Tagen doch direkt ein hochgeschlossenes und geripptes Tank-Top zum Einsatz.

Affiliate Link -20% AboutYou: Schwarzes Tank Top Jetzt shoppen 39,90 € 49,99 €

Schwarze Vans mit Plateausohle runden den klassischen Look mit einer lässigen Note ab. High Heels kommen für mich nicht infrage. Ich mag es eher gemütlich und irgendwie möchte ich am Tag ja auch auf meine 10.000 Schritte kommen! Mit goldenen Ohrringen, Ketten und Ringen ist der Look für mich dann auch schon perfekt, der im Büro genauso gut funktioniert wie in einem Café.

Affiliate Link -27% Amazon: Vans mit Plateausohle Jetzt shoppen 54,45 € 75,00 €

Janina, Redakteurin: In diesem Jahr habe ich meine Liebe zu Anzügen entdeckt. Während Jeanshosen für mich lange das Nonplusultra waren, habe ich mich aus der Komfortzone gewagt – die ja eigentlich gar keine ist, wenn man die Unbequemlichkeit von Skinny Jeans betrachtet – und in weite Anzughosen investiert.

© Kristina Läge

Ich mag es am liebsten unkompliziert – und das ist bei Anzügen gegeben. Einmal zum Zweiteiler gegriffen, muss nur noch das passende Oberteil und Schuhwerk her. Am liebsten trage ich weite Basic-Shirts von Fruit of the Loom zum Anzug. Hier habe ich mich für ein Hellgraues entschieden, welches ich für wenig Geld im Secondhand-Laden erstehen konnte. Das Basic-T-Shirt gibts es aber auch online zum Schnäppchen-Preis. Der schwarze Blazer ist ebenfalls Secondhand und von Dorothee Schumacher. Hier habe ich ein ähnliches Modell gefunden:

Und nun zu der Hose – sie ist derzeit mein absolutes Lieblings-Piece. Durch den elastischen Hosenbund und das weit ausgestellte Bein zwickt und kneift nichts.

Affiliate Link AboutYou: Anzughose mit weitem Bein Jetzt shoppen 69,90 € 69,90 €

Abgerundet wird mein Look mit weißen Sneakers von Veja und einer beigen Baskenmütze. Jetzt im Herbst ist die Mütze das wichtigste Accessoire für mich.

Laura, Werkstudentin: Hosenanzüge – das war für mich jahrelang der Inbegriff von Spießigkeit. Die schlecht-sitzenden braunen Hosen und Blazer, verziert mit Nadelstreifen, konnten mein Herz nicht erobern. Doch spätestens als die Kombination mit Sneakers kein Fashion-No-Go mehr war, erhielten Hosenanzüge Eintritt in meinen Kleiderschrank. Was ich mittlerweile an ihnen liebe? Man sieht immer gut angezogen aus, egal ob T-Shirt, Rollkragenpullover, Sneakers oder wenn es mal eleganter sein muss auch mit High Heels – der Hosenanzug ist bei jedem Anlass ein Hingucker.

© Laura Kniedel / Privat

Am liebsten trage ich den Anzug sportlich. Mein karierter Blazer ist offen und fließend geschnitten und fällt dadurch leicht oversized aus. Die Hose ist knöchellang und ist weiter geschnitten. Durch ihren Gummibund ist sie sehr bequem und schnürt nicht ein. Beide Teile habe ich vor zwei Jahren bei Stradivarius gekauft. Hier habe ich euch ähnliche Modelle zum Blazer und zur Hose verlinkt:

Affiliate Link H & M - Oversized Blazer - Grau - Damen Jetzt shoppen 29,99 €

Affiliate Link -48% H & M - Slacks - Grau - Damen Jetzt shoppen 12,99 € 24,99 €

Unter dem Blazer trage ich ein einfaches Basic T-Shirt. Um dem ganzen Outfit etwas mehr Farbe zu verleihen, setze ich auf farbige Highlights. Meine Schuhe im klobigen Look sind von Steve Madden.

Die senfgelbe Umhängetasche ist super praktisch für Handy, Schlüssel & Co. – ein ähnliches Modellfindet ihr hier:

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.